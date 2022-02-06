Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что, будучи игроком, он злоупотреблял алкоголем. По его словам, сейчас проблемы нет.
«В молодости я сделал много ошибок. В первые годы в «Манчестер Юнайтед», я, бывало, на пару дней запирался и пил, пытался прогнать все мысли из головы. Благодаря этому я забывал о проблемах. Я уходил в запои.
Сейчас проблем с выпивкой нет. Да, иногда себе позволяю, но не так, как раньше», – сказал Руни.
- Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.
- В «МЮ» Руни играл с 2004 по 2017 год, брал Лигу чемпионов.
- Руни – воспитанник «Эвертона».
Источник: Daily Mail