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    Руни: «Будучи в «МЮ», я, бывало, уходил в запои»

    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, что, будучи игроком, он злоупотреблял алкоголем. По его словам, сейчас проблемы нет.

    «В молодости я сделал много ошибок. В первые годы в «Манчестер Юнайтед», я, бывало, на пару дней запирался и пил, пытался прогнать все мысли из головы. Благодаря этому я забывал о проблемах. Я уходил в запои.

    Сейчас проблем с выпивкой нет. Да, иногда себе позволяю, но не так, как раньше», – сказал Руни.

    • Руни сейчас тренирует «Дерби Каунти» из Чемпионшипа.
    • В «МЮ» Руни играл с 2004 по 2017 год, брал Лигу чемпионов.
    • Руни – воспитанник «Эвертона».

    Руни – кандидат на пост главного тренера «Эвертона»

    Стерлинг поднялся на третье место в списке лучших английских бомбардиров в ЛЧ

    Кейн побил рекорд Руни по голам за сборную Англии в официальных матчах

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Demgel 24 минуты назад

      Виноват Роналду)))) Ну и слава конечно....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4857

      AtticusFinch 38 минут назад

      Я тоже бывало уходил ва запои, когда ты играл в МЮ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13604

      житель СПб 1 час назад

      Гениальный футболист. Реально мог стать главной звездой английского футбола начала 21 века. Но вот теперь понятно - почему не стал... Очень жаль.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10664

      playsh 1 час назад

      Свой товарищ.В России,если стульями не злоупотреблять, карьеру можно сделать однозначно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +137

      Nikoo > playsh 1 час назад

      Ахахаха

      1
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