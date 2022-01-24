«Челси» подписал защитника «Дерби Каунти» Уильямса

Левый защитник «Дерби Каунти» Дилан Уильямс стал игроком «Челси».
«Я счастлив, что подписал контракт с одним из крупнейших клубов мира», – написал 18-летний футболист в инстаграме.
- Уильямс – воспитанник «Дерби».
- За главную команду он провел 9 матчей.
- Рыночная стоимость игрока – 200 тысяч евро.
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Источник: инстаграм Дилана Уильямса