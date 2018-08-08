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18.03.2017 21:00«Реал» приготовил 80 миллионов на трансфер Килиана Мбаппе. Болельщики «Арсенала» конфликтуют при помощи самолетов. «Спартак» потерял очки в игре против «Локомотива». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.3
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24.02.2017 01:19Трагичный вылет «Фиорентины», 7 голов «Лиона», странности «Тоттенхэма» и другие итоговые неожиданности в Лиге ЕвропыПока вы болели за «Ростов» и наслаждались голом Караваева, в Лионе плясали, во Флоренции страдали, а в Лондоне очередной раз вылетали на ранней стадии еврокубка. Цифры и видео самых интересных матчей – на «Бомбардире».10
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22.01.2017 21:30«Реал» заплатит больше 50 миллионов за Алли. «Монако» вышел в лидеры чемпионата Франции. Дайджест событий дня«Реал» определился с целью №1 на лето. Серхио Рамос объяснил, зачем он плюнул в Яго Аспаса. Антуан Гризманн спас «Атлетико» в Бильбао. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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12.01.2017 01:05Проиграв первую встречу «Атлетику», «Барселона» все-таки выбила басков из Кубка Испании. Ответная игра закончилась победой каталонцев со счетом 3:1. «Бомбардир» показывает основные моменты противостояния.2
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21.12.2016 21:40Мутко – кандидат в совет ФИФА. Попова продают в «Трабзонспор», но он ничего об этом не знает. Названа конечная стоимость стадиона в Санкт-Петербурге. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.4
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