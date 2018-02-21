«Спартак» боятся в Бильбао. Не команду, а фанатов

Из-за них даже хотят отменить занятия в школах.

В 1/16 финала Лиги Европы «Спартак» уступил дома «Атлетику» со счетом 1:3. Шансов на выход в 1/8 нет никаких, но фанатов красно-белых это не смущает – они едут в Бильбао хорошо провести время и поддержать свою команду. Билеты на транспорт куплены заранее, гостиницы забронированы, да и в целом отказываться от запланированной поездки в Страну Басков – глупо, уж очень там красиво, да и в еврокубках «Спартак» теперь нечастый гость.

Правда, безопасной эта поездка выйдет далеко не для всех.

Антифашистские демонстрации

Еще неделю назад стало известно, что фанатские группировки «Атлетика» готовят специальные демонстрации против российских болельщиков, которые будут проведены в центре города в день ответного матча.

«Мы не хотим, чтобы фашизм безнаказанно распространялся по улицам наших городов. Мы сталкивались с этим в Сан-Себастьяне. Нельзя допустить повторения этих событий», – заявила одна из антифашистских группировок. Там считают, что фанаты «Зенита» спровоцировали драку с болельщиками «Реала Сосьедад» в декабре прошлого года.

Демонстрации запланированы на вечера среды и четверга.

Фанатам «Спартака» уже досталось

Корреспондент «Спорт-Экспресса» сообщил об этом в своем твиттере:

twit text — Филипп Папенков (@PippoGranato) 20 февраля 2018 г.

От фанатов «Спартака» тоже досталось

Испанские СМИ сообщили об инциденте в городе Витория-Гастейс ( 60 км от Бильбао) – именно там состоялась стычка с фанатами местного «Алавеса», но заявлено было о провокациях именно со стороны фанатов «Спартака». Поводом послужили спартаковские стикеры, которые было рекомендовано не клеить. Просьбу проигнорировали – в результате нагрянула полиция и забрала сразу 40 человек. Еще говорится о разгромленном фанатами кафе.

Всего в Испанию, как говорят, нагрянуло не менее двух тысяч болельщиков «Спартака».

Рекомендуют закрыть школу

Еще одна не слишком радостная новость – фанатов «Спартака» испугались до такой степени, что директор школы, находящейся около стадиона «Сан-Мамес», рекомендовала пропустить занятия в четверг. В специальном письме было отмечено, что учителя работать будут, но детей лучше не водить. Впрочем, мама одного из местных школьников сказала, что такое происходит уже не в первый раз перед матчами «повышенного риска» с участием «Атлетика».

Дети же наверняка пожелают «Спартаку» приезжать почаще.

Что рекомендует «Спартак»

«Для вашего удобства в городе Бильбао организована точка сбора гостевых болельщиков, которая будет располагаться на площади Federico Moyua за 2,5 часа до начала игры, откуда полиция сопроводит поклонников красно-белых до входа на стадион (15 минут пешком)», – говорится в сообщении клуба на официальном сайте. Там же рекомендуется не вступать конфликты с местным населением и полицией, а также отказаться от использования пиротехники.

Опять снятия с рейсов

Несколько фанатов ЦСКА не смогли улететь в Белград на матч с «Црвеной Звездой» по неназванным причинам. История повторяется и с болельщиками «Спартака».

«Двух болельщиков сняли с рейса Мюнхен — Бильбао. Полиция пришла со списками хулиганов. Согласно подписанной Россией в июле 2016 года Конвенции Совета Европы по противодействию хулиганству на матчах. МВД европейских стран обмениваются информацией. Но, так как в нашей стране не приняты поправки к закону о въезде/выезде, наши граждане выезжают на матчи. Но на пересадке или в стране «шенгена» их встречают пограничники или полиция и не пускают в страну. Их просто задержали и увели», — сообщил известный болельщик «Спартака» Олег Семенов в интервью «Чемпионат.ком».

Наши тут уже конфликтовали

Произошло это шесть лет назад. Тогда в Бильбао приезжал Денис Глушаков с «Локомотивом», выступавшим в странной фиолетовой форме.

«Нас окружили местные болельщики. Их было человек 200. Они закидали нас бутылками и попытались подраться. Но мы смогли дать достойный отпор. Но тут налетела полиция, которую специально выписали из соседнего Сан-Себастьяна. Около сотни. И к сожалению, они действовали не очень адекватно. Подчеркну, основные травмы получены именно от полицейских, которые действовали не адекватно. Потом была вторая волна набега болельщиков на нас. Соотношение такое же. Человек 200 на 40», – рассказывал «Газете.ру» один из фанатов «Локо.

«Я пообщался с одним из полицейских. Он сказал, что при этом, в игре они все болели за нас, а не за «Атлетик», – также рассказал фанат. – Оказалось, что три года назад в Бильбао появилась некая радикальная группировка и подобным образом они встречают всех приезжих болельщиков. Будь то чемпионат Испании, будь то международные матчи. Полицейские сами ненавидят местных фанатов и очень хотели, чтобы победил «Локомотив».

К сожалению, «Локомотив» тогда проиграл и выбыл из Лиги Европы. А в Бильбо за шесть следующих лет, похоже, ничего не поменялось.

Матч «Атлетик» – «Спартак» пройдет 22 февраля (четверг). Начало – в 22:05 по Москве.