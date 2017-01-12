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    Неймар прервал сухую серию, а Суарес забил ножницами. «Барселона» прошла «Атлетик Бильбао» (ВИДЕО)


    4
    Голосов: 4
    12.01.2017 01:05
    Проиграв первую встречу «Атлетику», «Барселона» все-таки выбила басков из Кубка Испании. Ответная игра закончилась победой каталонцев со счетом 3:1. «Бомбардир» показывает основные моменты противостояния.

    «Атлетик» оказался для команды Энрике соперником сложным, но вполне проходимым. Еще в первом тайме «Барселона» забила дважды, но один гол был отменен из-за спорного офсайда. Сразу после перерыва в ворота коллектива из Бильбао назначили пенальти, который успешно реализовал Неймар. Почти тут же Саборит сделал результат матча идентичным игре недельной давности. Однако дополнительного времени соперникам избежать удалось. Месси все-таки забил решающий мяч, позволив «Барселоне» пройти в следующий раунд. Чуть ранее подобного добились «Реал Сосьедад», «Алавес» и «Алькоркон».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 13 января 2017, 06:17

      суарес красава

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Azat Hatamow 12 января 2017, 01:32

      Штрафесси

      1
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