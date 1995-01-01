- 23 февраля
- 11:45 «Шинник» получил компенсацию от организатора сбора в Турции после драки в отеле
- 20 февраля
- 16:27 Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай» 1
- 19 февраля
- 11:25 Видео «Горжусь вами. Дали отпор, не отступили. Молодчики». Евсеев выступил перед «Шинником» после драки с «Минаем» 3
- 18 февраля
- 09:31 «УЕФА должен наказать виновных. Если это наши – наказать наших». Депутат Свищев – о драке «Шинника» и «Миная» 2
- 17 февраля
- 21:09 Директор «Шинника»: «Многие политики, спортсмены готовы в любое время прилететь в Турцию и оказать нам помощь после драки с «Минаем» 3
- 15:37 Евсеев до сих пор не отреагировал на драку между игроками «Шинника» и «Миная» 6
- 10:18 Игрок «Шинника» рассказал об угрозах в соцсетях после драки с украинцами из «Миная» 3
- 16 февраля
- 09:18 Фото Боксер Усик поддержал игроков «Миная», подравшихся с «Шинником» в турецком отеле 11
- 15 февраля
- 13:54 Гендиректор «Шинника» сообщил, собирается ли клуб жаловаться на «Минай» в УЕФА 4
- 12:12 Фото «Я/мы «Шинник». «Матч ТВ» посвятил выпуск программы «Есть тема» драке ярославского клуба с украинцами из «Миная»
- 10:24 Депутат Валуев объяснил, для чего была организована драка «Шинника» и «Миная»
- 09:44 Фото Российские хакеры взломали сайт украинского «Миная» после его драки с «Шинником»
- 09:01 «Молодые самцы, без женщин, на сборах. Там всегда дерутся». Уткин – о драке «Шинника» и «Миная» 2
- 08:48 РФС отреагировал на драку «Шинника» и «Миная» в Турции
- 14 февраля
- 23:19 В «Шиннике» рассказали, сколько русских и украинцев из «Миная» участвовали в драке 3
- 20:16 В Кремле отреагировали на драку игроков «Шинника» с украинцами из «Миная» 4
- 19:23 «Сильно напились, лезли к девушкам и не видели, что происходит». Сотрудник отеля в Турции – о драке «Шинника» и «Миная» 5
- 18:52 Уткин: «Жду новости, что «Шинник» и «Минай» переселили в один и тот же отель»
- 18:16 «Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков». Колосков – о драке «Шинника» и «Миная» 3
- 17:57 Футболисты «Миная» покинули отель после драки с игроками «Шинника» 5
- 17:43 Казаков: «Страшно представить, что бы было, если бы Евсеев не спал во время драки с «Минаем» 2
- 17:39 «Правильно и жестко среагировали». Губернатор Ярославской области поддержал «Шинник» по итогам драки с «Минаем» 2
- 17:17 Гендиректор «Шинника»: «Пишут, что после драки нас выселяют из отеля, но это не так»
- 16:27 «Шинник» после драки с «Минаем» хотели переселить в отель с другой украинской командой 4
- 16:15 Президент ФНЛ прокомментировал драку игроков «Шинника» и «Миная»
- 15:54 «Шинник» выпустил официальное заявление по поводу драки с футболистами «Миная» 3
- 14:53 В Госдуме назвали виновных в драке «Шинника» и «Миная» 1
- 14:48 Игроки пяти клубов России хотят помочь «Шиннику» в конфликте с украинскими футболистами и приехать в отель
- 14:14 Генконсульство РФ сделало заявление о драке игроков «Шинника» и «Миная» 2
- 13:46 Стало известно, какие травмы получили футболисты «Шинника» и «Миная» в результате драки в Турции 3