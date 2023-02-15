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    РФС отреагировал на драку «Шинника» и «Миная» в Турции

    Пресс-служба РФС прокомментировала инцидент в Турции, где в отеле подрались «Шинник» и украинский «Минай».

    «РФС известно о случившейся ситуации на сборах ярославского «Шинника». Исходим из того, что организаторы учебно-тренировочных сборов и соответствующие службы отелей должны обеспечивать безопасность команд, находящихся на сборах.

    Коллеги из ФНЛ в настоящий момент находятся на связи с «Шинником» и в случае необходимости окажут клубу содействие в решении вопросов, связанных с происшествием в отеле», — сообщили в пресс-службе РФС.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: «РБ Спорт»

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