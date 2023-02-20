Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что турецкий отель признал вину за драку между футболистами ярославского клуб и украинского «Миная».
– Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора.
– «Шинник» сам не обращался в полицию с просьбой расследовать произошедшее?
– Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.
Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование. Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции.
Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.
– Ждете какую-то компенсацию?
– У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да. Но сначала мы должны получить ответ от агентства.
Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.
Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего.
- Драка произошла вечером 13 февраля.
- Обе команды покинули гостиницу на следующий день.
- Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев во время драки спал.
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