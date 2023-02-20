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  • Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

20 февраля 2023, 16:27

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что турецкий отель признал вину за драку между футболистами ярославского клуб и украинского «Миная».

– Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора.

– «Шинник» сам не обращался в полицию с просьбой расследовать произошедшее?

– Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.

Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование. Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции.

Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.

– Ждете какую-то компенсацию?

– У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да. Но сначала мы должны получить ответ от агентства.

Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.

Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего.

  • Драка произошла вечером 13 февраля.
  • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.
  • Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев во время драки спал.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Шинник Минай
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