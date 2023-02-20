Гендиректор «Шинника»: «Отель признал вину в драке, хотя пытался все свалить на нас и «Минай»

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил, что турецкий отель признал вину за драку между футболистами ярославского клуб и украинского «Миная».

– Мы действуем поступательно. Сейчас ждем ответ от агентства-организатора.

– «Шинник» сам не обращался в полицию с просьбой расследовать произошедшее?

– Клуб в лице меня не обращался. Может быть, кто-нибудь лично мог обратиться, но у меня такой информации нет. Я этого делать и не мог, потому что меня не было на месте. Вызывая полицию, надо рассказать о произошедшем, но я не был свидетелем всего.

Кроме того, сложно обращаться в полицию в другую страну. Если бы это произошло в России, мы сделали бы это и провели бы расследование. Здесь есть заинтересованное лицо – отель, который находится в Турции.

Поэтому они пытались все свалить на нас и украинскую команду. Но все свелось к тому, что они сами признали, что не уведомили ни одну из сторон. Да, они хотели заработать. Здесь видится вина отеля.

– Ждете какую-то компенсацию?

– У нас есть агент-организатор. Все наши взаимоотношения связаны с ним. Оплата сборов происходит через него. Если организатор будет требовать какую-то компенсацию от отеля, тогда да. Но сначала мы должны получить ответ от агентства.

Вина отеля видится четко. Российское консульство в Турции также подтвердило, что отель признал вину в произошедшем.

Но основной вопрос здесь не финансовый. «Шинник» если и получит компенсацию, то это не основная история. Главное – устранять такие истории в будущем, чтобы дальше такого не повторилось. Надеюсь, отель в дальнейшем не будет вести себя так халатно. Безопасность должна быть превыше всего.

Драка произошла вечером 13 февраля.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев во время драки спал.

Дзюба сыграет против «Спaртака» в первом матче «Локoмотива». Кто окажется сильнее?