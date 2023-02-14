В Кремле отреагировали на драку игроков «Шинника» с украинцами из «Миная»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку игроков «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал Песков.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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