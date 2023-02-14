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    В Кремле отреагировали на драку игроков «Шинника» с украинцами из «Миная»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку игроков «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

    «Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал Песков.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 20:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13

      dauzhhhhh 1 час назад

      Это не к нам вопрос», – сказал Песков.--------------
      Эт точно.Какое дело Кремлю до мордобоя между футболистами, когда в Украине кровавая мясорубка идет.

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      Рейтинг: +3670

      lordmrv > dauzhhhhh 16 минут назад

      За Пескова ответил Пушилин - пишем на ракетах и минах "За Шинник" :)

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