В Кремле отреагировали на драку игроков «Шинника» с украинцами из «Миная»

Это не к нам вопрос», – сказал Песков.--------------
Эт точно.Какое дело Кремлю до мордобоя между футболистами, когда в Украине кровавая мясорубка идет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал драку игроков «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.
«Будет ли рассматриваться данный инцидент? Это не к нам вопрос», – сказал Песков.
- Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
- Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.
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