Гендиректор «Шинника» сообщил, собирается ли клуб жаловаться на «Минай» в УЕФА

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, будет ли клуб обращаться в УЕФА для проведения разбирательства из-за драки с игроками украинского «Миная».

«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ.

В нашей компетенции — только обращение по договору с агентом. Политические истории — это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА — это только право РФС», — сказал Кулаков.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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