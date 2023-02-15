Гендиректор «Шинника» сообщил, собирается ли клуб жаловаться на «Минай» в УЕФА

Какое обращение если есть слухи , что обе стороны были не совсем трезвые.
Пора уже забыть и не мутить воду.
Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, будет ли клуб обращаться в УЕФА для проведения разбирательства из-за драки с игроками украинского «Миная».
«Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ.
В нашей компетенции — только обращение по договору с агентом. Политические истории — это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА — это только право РФС», — сказал Кулаков.
- Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
- Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
- Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.
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