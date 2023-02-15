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    Гендиректор «Шинника» сообщил, собирается ли клуб жаловаться на «Минай» в УЕФА

    Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков рассказал, будет ли клуб обращаться в УЕФА для проведения разбирательства из-за драки с игроками украинского «Миная».

    «Обращение в УЕФА? Это не в компетенции футбольного клуба «Шинник». Это должны делать РФС или ФНЛ.

    В нашей компетенции — только обращение по договору с агентом. Политические истории — это не наша сфера. Если будет запрос в УЕФА — это только право РФС», — сказал Кулаков.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13136

      Алексей З 2 минуты назад

      Какое обращение если есть слухи , что обе стороны были не совсем трезвые.
      Пора уже забыть и не мутить воду.

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      Рейтинг: +2348

      serglider 16 минут назад

      Судя по количеству участников драки с каждой стороны, наваляли всетаки нашим?

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