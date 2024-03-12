Шахтер
12.03.2024, вторник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
- : -
Не начался
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П1
1.09
Х
9.5
П2
23
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Минай
Статистика матча Шахтер - Минай
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Минай», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 марта 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Минай»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».