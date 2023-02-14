«Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков». Колосков – о драке «Шинника» и «Миная»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о драке между футболистами «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

«Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»?

Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель.

Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили.

Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах.

Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем», – заявил Колосков.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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