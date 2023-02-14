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    «Надо ставить вопрос, чтобы Украину исключили из еврокубков». Колосков – о драке «Шинника» и «Миная»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о драке между футболистами «Шинника» и «Миная» в турецком отеле.

    «Не может ли УЕФА рассмотреть вопрос о дисквалификации украинских команд с учетом того, что в том инциденте украинская команда первой напала на игроков «Шинника»?

    Россияне только отвечали, судя по тому, что кому-то из них сломали ребро, а футболисты были вынуждены уехать в другой отель.

    Я вот этого не понимаю, как можно не ответить на вызов, который тебе бросили.

    Надо ставить вопрос о том, чтобы Украину исключили из еврокубков. Мы сейчас говорим не о реализме, а о конкретных вещах.

    Это все категории, которые к конкретному случаю не имеют никакого отношения. В любой схватке Россия должна выходить победителем», – заявил Колосков.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4431

      sobaka120982 4 минуты назад

      Ни какого вопроса ни кто ни ставить ни рассматривать не будет...

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