Боксер Усик поддержал игроков «Миная», подравшихся с «Шинником» в турецком отеле

Украинский боксер Александр Усик подписал футболку «Миная» и сфотографировался с ней.

Фото: соцсети Александра Денисова

Таким способом он поддержал украинскую команду после инцидента в Турции.

Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».

Конфликт произошел в отеле.

Обе команды покинули гостиницу на следующий день.

Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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