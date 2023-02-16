Боксер Усик поддержал игроков «Миная», подравшихся с «Шинником» в турецком отеле

Украинский боксер Александр Усик подписал футболку «Миная» и сфотографировался с ней.
Фото: соцсети Александра Денисова
Таким способом он поддержал украинскую команду после инцидента в Турции.
- Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».
- Конфликт произошел в отеле.
- Обе команды покинули гостиницу на следующий день.
- Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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Источник: «Бомбардир»