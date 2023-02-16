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    Боксер Усик поддержал игроков «Миная», подравшихся с «Шинником» в турецком отеле

    Украинский боксер Александр Усик подписал футболку «Миная» и сфотографировался с ней.

    Фото: соцсети Александра Денисова

    Таким способом он поддержал украинскую команду после инцидента в Турции.

    • Вечером 13 февраля игроки «Миная» подрались с футболистами «Шинника».
    • Конфликт произошел в отеле.
    • Обе команды покинули гостиницу на следующий день.
    • Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1845

      mahan 7 минут назад

      Вот вообще пофиг на него. Про него давно уже всё ясно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7969

      nik55 1 час назад

      гребаные бандерлоги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3539

      Axe111 1 час назад

      Очень нужная инфа тут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4817

      neveldomha 1 час назад

      Подписаться в собственном дебилизме, как это по украински.

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