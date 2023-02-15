«Молодые самцы, без женщин, на сборах. Там всегда дерутся». Уткин – о драке «Шинника» и «Миная»

Видеоблогер Василий Уткин проанализировал драку «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

«Что же касается сути истории массовой драки.

Как мне это видится.

Может быть, не всякий, интересующийся собственно футболом, следит за прочими новостями, но вообще-то я практически каждый день вижу новости, что где-то в Европе, в Америке, в Канаде, в Мексике на курорте подрались россиянин с украинцем (количество участников варьируется, как вы понимаете). Что удивительного, что подрались теперь и футболисты? Они что, какие-то не такие? Нет, такая же часть общества. На сегодня это ужасная норма. Как иначе-то может быть? Если дерутся россияне и украинцы – отдыхающие, посетители пивных, случайные прохожие, женщины в салонах красоты, давно эмигрировавшие, эмигрировавшие только что… Футболисты-то что. Инопланетяне, что ли.

Так отражается в жизни самых простых обывателей вроде меня то, что происходит на Украине. Какого отражения вы ждали?

Молодые самцы, без женщин, на сборах… Да еще в одном отеле. Как может быть иначе? Стоило бы описать случай, когда в такой ситуации драки бы НЕ случилось. Но я, увы, не способен представить себе такую ситуацию. Хотя воображение у меня богатое.

Кстати, на сборах всегда дерутся. Сборы выматывают. Иногда дерутся прямо на поле игроки одной команды друг с другом. В данном случае это было дополнительным катализатором, хотя вы мне скажете – а требовался ли он. Не требовался.

Но он был. Никуда не денешься.

И хотя мне отчаянно грустно, что сейчас все вот так, грустно до ора, до тоски, безысходно – футбольным клубам сейчас можно только внимательнее выбирать отель. Или сидеть дома. Что, в сущности, одно и то же.

Одно добавлю в скобках. Это вот всегдашнее правило, оно универсально. Насколько можно понять (проверить пока нельзя), все началось с конфликта в лифте, где ехали несколько футболистов «Миная» и один футболист «Шинника».

Когда впятером (втроем, вдвоем, всемером) начинают бить одного…

Я всегда буду к этому относиться одинаково. Всегда. Думаю, вы догадываетесь, как», – написал Уткин.

Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.

Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».

Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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