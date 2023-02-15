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    «Молодые самцы, без женщин, на сборах. Там всегда дерутся». Уткин – о драке «Шинника» и «Миная»

    Видеоблогер Василий Уткин проанализировал драку «Шинника» и украинского «Миная» в турецком отеле.

    «Что же касается сути истории массовой драки.

    Как мне это видится.

    Может быть, не всякий, интересующийся собственно футболом, следит за прочими новостями, но вообще-то я практически каждый день вижу новости, что где-то в Европе, в Америке, в Канаде, в Мексике на курорте подрались россиянин с украинцем (количество участников варьируется, как вы понимаете). Что удивительного, что подрались теперь и футболисты? Они что, какие-то не такие? Нет, такая же часть общества. На сегодня это ужасная норма. Как иначе-то может быть? Если дерутся россияне и украинцы – отдыхающие, посетители пивных, случайные прохожие, женщины в салонах красоты, давно эмигрировавшие, эмигрировавшие только что… Футболисты-то что. Инопланетяне, что ли.

    Так отражается в жизни самых простых обывателей вроде меня то, что происходит на Украине. Какого отражения вы ждали?

    Молодые самцы, без женщин, на сборах… Да еще в одном отеле. Как может быть иначе? Стоило бы описать случай, когда в такой ситуации драки бы НЕ случилось. Но я, увы, не способен представить себе такую ситуацию. Хотя воображение у меня богатое.

    Кстати, на сборах всегда дерутся. Сборы выматывают. Иногда дерутся прямо на поле игроки одной команды друг с другом. В данном случае это было дополнительным катализатором, хотя вы мне скажете – а требовался ли он. Не требовался.

    Но он был. Никуда не денешься.

    И хотя мне отчаянно грустно, что сейчас все вот так, грустно до ора, до тоски, безысходно – футбольным клубам сейчас можно только внимательнее выбирать отель. Или сидеть дома. Что, в сущности, одно и то же.

    Одно добавлю в скобках. Это вот всегдашнее правило, оно универсально. Насколько можно понять (проверить пока нельзя), все началось с конфликта в лифте, где ехали несколько футболистов «Миная» и один футболист «Шинника».

    Когда впятером (втроем, вдвоем, всемером) начинают бить одного…

    Я всегда буду к этому относиться одинаково. Всегда. Думаю, вы догадываетесь, как», – написал Уткин.

    • Сообщалось, что в драке участвовали 30 украинцев и 12 россиян.
    • Игроков «Шинника» приезжали поддержать футболисты «Факела» и «Енисея».
    • Об инциденте уже известно консульству России в Анталье.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 09:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17051

      Barmaleushka 52 минуты назад

      Енто ты без женщин . Всю свою каканную жизнь .

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      Рейтинг: +13129

      Алексей З 2 часа назад

      Надо бы тему драки заканчивать.
      В свете годовой СВО , разве это кого-то удивило ?
      Пропоганда с двух сторон, общество накалено, футболисты такие же люди, плюс как уже писалось , под шафе. Не удивило , но надо всё же не селить вместе.

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