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    Минай - результаты

    Город Минай
    Дивизион Украина-Премьер-Лига
    Сайт fcminaj.com/
    Стадион Авангард
    Тренер Владимир Шаран
    Турниры:
    Украина. Премьер-лига (2022/2023)
    9 тур
    		28 февраля, вторник 16:00 Минай 1:4 Шахтер
    15 тур
    		27 ноября, воскресенье 15:00 Заря 1:1 Минай
    14 тур
    		20 ноября, воскресенье 13:00 Минай 1:0 Металлист
    13 тур
    		14 ноября, понедельник 16:00 Рух 1:1 Минай
    12 тур
    		10 ноября, четверг 14:00 Минай 0:1 Черноморец
    11 тур
    		6 ноября, воскресенье 14:00 Днепр-1 3:1 Минай
    10 тур
    		29 октября, суббота 13:00 Ворскла 2:0 Минай
    8 тур
    		19 октября, среда 15:00 Металлист 1925 0:1 Минай
    7 тур
    		14 октября, пятница 13:00 Минай 1:1 Верес
    6 тур
    		9 октября, воскресенье 15:00 Кривбасс 0:0 Минай
    5 тур
    		2 октября, воскресенье 13:00 Минай 0:1 Динамо
    1 тур
    		25 сентября, воскресенье 13:00 Минай 0:1 Львов
    4 тур
    		12 сентября, понедельник 15:00 Ингулец 1:2 Минай
    3 тур
    		5 сентября, понедельник 13:00 Минай 1:1 Колос
    2 тур
    		29 августа, понедельник 15:00 Александрия 2:1 Минай
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