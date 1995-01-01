Турниры:
Украина. Премьер-лига (2022/2023)
|9 тур
|28 февраля, вторник
|16:00
|Минай
|1:4
|Шахтер
|15 тур
|27 ноября, воскресенье
|15:00
|Заря
|1:1
|Минай
|14 тур
|20 ноября, воскресенье
|13:00
|Минай
|1:0
|Металлист
|13 тур
|14 ноября, понедельник
|16:00
|Рух
|1:1
|Минай
|12 тур
|10 ноября, четверг
|14:00
|Минай
|0:1
|Черноморец
|11 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Днепр-1
|3:1
|Минай
|10 тур
|29 октября, суббота
|13:00
|Ворскла
|2:0
|Минай
|8 тур
|19 октября, среда
|15:00
|Металлист 1925
|0:1
|Минай
|7 тур
|14 октября, пятница
|13:00
|Минай
|1:1
|Верес
|6 тур
|9 октября, воскресенье
|15:00
|Кривбасс
|0:0
|Минай
|5 тур
|2 октября, воскресенье
|13:00
|Минай
|0:1
|Динамо
|1 тур
|25 сентября, воскресенье
|13:00
|Минай
|0:1
|Львов
|4 тур
|12 сентября, понедельник
|15:00
|Ингулец
|1:2
|Минай
|3 тур
|5 сентября, понедельник
|13:00
|Минай
|1:1
|Колос
|2 тур
|29 августа, понедельник
|15:00
|Александрия
|2:1
|Минай