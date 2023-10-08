Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Рух - Минай
Рух - Минай: обзор матча 08 октября 2023
Рух
08.10.2023, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Минай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рух - Минай
90'
+1
Желтая карточка
Т. Кораблин
84'
Замена
А. Ралюченко
️️️️
В. Рогозинский
79'
Желтая карточка
Т. Дмитрук
Замена
В. Рунич
️️️️
В. Соломон-Отабор
78'
73'
Замена
О. Вишневский
️️️️
Y. Gunichev
68'
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
В. Одарюк
Замена
Таллес
️️️️
A. Plumain
56'
23'
Желтая карточка
В. Рогозинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
70
Юрий Климчук
ЛВ
20
Марко Сапуга
ОП
35
Эдсон Фернандо
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Рух
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
30
Таллес
АП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
3-3-2-2
1
Ледвий
92
Слюбик
29
Дидык
93
Роман
20
Сапуга
35
Фернандо
5
Сыч
70
Климчук
13
Соломон-Отабор
99
38
4-1-3-2
13
Бандура
23
Немчанинов
3
57
Мельник
5
Булеза
44
Витенчук
97
Кораблин
9
Твердохлеб
78
Рогозинский
9
8
Одарюк
38
30
Таллес
30
Таллес
38
13
Соломон-Отабор
11
Рунич
11
Рунич
13
Соломон-Отабор
8
Одарюк
2
Дмитрук
2
Дмитрук
8
Одарюк
78
Рогозинский
6
Ралюченко
6
Ралюченко
78
Рогозинский
9
7
Вишневский
7
Вишневский
9
Остались в запасе
Рух
Минай
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
79
Юрий Панькив
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
45
Ruslan Nepeypiev
ЦФ
11
Илья Квасница
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Рух - Минай
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рух
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Полесье
2 : 0
24.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кудровка
2 : 1
14.05.2026
Рух
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
0 : 0
09.05.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Рух
1 : 2
04.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Новости команд
Все
Рух
Минай
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Полесье» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Полесье» – «Рух»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 2.70
23 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Кудровка» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+