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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Черноморец - Минай
Черноморец - Минай: обзор матча 21 октября 2023
Черноморец
21.10.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 11 тур
3 : 0
Завершен
Минай
19'
А. Штогрин
68'
А. Штогрин
81'
О. Кузык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Черноморец - Минай
Замена
Л. Гучек
️️️️
М. Брагару
90'
+2
Замена
G. Hadida
️️️️
С. Айеде
88'
Замена
В. Вакула
️️️️
З. Бадибанга
88'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
А. Штогрин
88'
Замена
А. Авагимян
️️️️
О. Кузык
84'
ГОЛ! 3:0!
О. Кузык
Пас отдал
А. Штогрин
81'
72'
Желтая карточка
А. Мельник
ГОЛ! 2:0!
А. Штогрин
Пас отдал
З. Бадибанга
68'
67'
Замена
Д. Голуб
️️️️
О. Вишневский
66'
Замена
В. Одарюк
️️️️
Е. Твердохлеб
66'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
А. Ралюченко
54'
Замена
М. Гечев
️️️️
В. Рогозинский
48'
Желтая карточка
А. Ралюченко
39'
Замена
Т. Дмитрук
️️️️
А. Булеза
ГОЛ! 1:0!
А. Штогрин
Пас отдал
С. Айеде
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
13
Владимир Салюк
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
27
Александр Васильев
ОП
8
Jon Šporn
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
39
Зигуи Бадибанга
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
29
Лука Гучек
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
97
Дада Белмонте
ЛВ
23
Guy Hadida
ЦП
10
Богдан Бойчук
ПВ
99
Владислав Вакула
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
3-1-2-2-2
30
Варакута
13
Салюк
3
Ермаков
22
Путря
27
Васильев
8
17
Кузык
39
Бадибанга
45
Брагару
45
Айеде
77
Штогрин
4-1-1-2-2
13
Бандура
57
Мельник
23
Немчанинов
3
5
Булеза
44
Витенчук
6
Ралюченко
9
Твердохлеб
78
Рогозинский
9
7
Вишневский
45
Брагару
29
Гучек
29
Гучек
45
Брагару
45
Айеде
23
23
45
Айеде
17
Кузык
10
Авагимян
10
Авагимян
17
Кузык
77
Штогрин
97
Белмонте
97
Белмонте
77
Штогрин
39
Бадибанга
99
Вакула
99
Вакула
39
Бадибанга
5
Булеза
2
Дмитрук
2
Дмитрук
5
Булеза
78
Рогозинский
7
Гечев
7
Гечев
78
Рогозинский
7
Вишневский
17
Голуб
17
Голуб
7
Вишневский
9
Твердохлеб
8
Одарюк
8
Одарюк
9
Твердохлеб
6
Ралюченко
97
Кораблин
97
Кораблин
6
Ралюченко
Остались в запасе
Черноморец
Минай
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
Остались в запасе
16
Алексей Шевченко
ВР
31
Олег Билык
ВР
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Черноморец - Минай
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
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