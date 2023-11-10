Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Колос - Минай
Колос - Минай: обзор матча 10 ноября 2023
Колос
10.11.2023, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Минай
18'
В. Милько
35'
Н. Бурда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колос - Минай
Замена
А. Салабай
️️️️
А. Тотовицкий
85'
Замена
П. Ореховский
️️️️
В. Милько
85'
Желтая карточка
А. Демченко
80'
78'
Замена
Д. Голуб
️️️️
В. Одарюк
76'
Желтая карточка
I. Soldat
72'
Желтая карточка
Т. Кораблин
Замена
А. Демченко
️️️️
А. Богданов
70'
Замена
С. Мякушко
️️️️
С. Болбат
65'
Замена
О. Ильин
️️️️
Д. Безбородько
65'
53'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
А. Ралюченко
49'
Вторая желтая
А. Мельник
46'
Замена
Т. Кораблин
️️️️
М. Гечев
46'
Замена
В. Витенчук
️️️️
С. Петько
46'
Замена
О. Вишневский
️️️️
Y. Gunichev
ГОЛ! 2:0!
Н. Бурда
Пас отдал
А. Богданов
35'
32'
Желтая карточка
А. Мельник
27'
Желтая карточка
С. Петько
ГОЛ! 1:0!
В. Милько
Пас отдал
Н. Бурда
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колос
23
Кирилл Фесюн
ВР
5
Александр Черноморец
ЛЗ
29
Владислав Емец
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
50
Сергей Болбат
ПЗ
90
Андрей Богданов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
5
Андрей Тотовицкий
АП
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Минай
13
Александр Бандура
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
32
Сергей Петько
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Колос
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Сергей Мякушко
ЛВ
7
Александр Демченко
ОП
10
Павел Ореховский
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
21
Сергей Панасенко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
3-2-2-1-1
23
Фесюн
6
Бурда
4
Бондаренко
7
Лучкевич
29
Емец
50
Болбат
90
Богданов
14
Милько
5
Тотовицкий
21
Безбородько
4-2-3-1
13
Бандура
2
Дмитрук
3
23
Немчанинов
57
Мельник
32
Петько
6
Ралюченко
8
Одарюк
9
Твердохлеб
7
Гечев
9
90
Богданов
7
Демченко
7
Демченко
90
Богданов
14
Милько
10
Ореховский
10
Ореховский
14
Милько
50
Болбат
33
Мякушко
33
Мякушко
50
Болбат
21
Безбородько
97
Ильин
97
Ильин
21
Безбородько
5
Тотовицкий
17
Салабай
17
Салабай
5
Тотовицкий
32
Петько
44
Витенчук
44
Витенчук
32
Петько
6
Ралюченко
78
Рогозинский
78
Рогозинский
6
Ралюченко
7
Гечев
97
Кораблин
97
Кораблин
7
Гечев
8
Одарюк
17
Голуб
17
Голуб
8
Одарюк
9
7
Вишневский
7
Вишневский
9
Остались в запасе
Колос
Минай
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Catalin Cucos
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
10
Владислав Велетень
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
11
Кирилл Попов
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Колос - Минай
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Колос
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
- : -
05.12.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Левый берег
1 : 0
27.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Колос
2 : 1
21.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Буковина
1 : 1
08.11.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Шахтер
2 : 1
17.10.2026
Колос
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Roman Blavatskiy, Ukraine
Стадион:
Колос
Новости команд
Все
Колос
Минай
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Левый Берег» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 ноября 2026
Вчера, 13:07
УПЛ: шансы «Левый берег» и «Колос» на победу в матче 14-го тура
26 ноября
«Колос» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
УПЛ: шансы «Колоса» и «Харькова» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
«Буковина» – «Колос»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+