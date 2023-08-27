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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Заря
Минай - Заря: обзор матча 27 августа 2023
Минай
27.08.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Заря
25'
В. Витенчук (П)
16'
В. Волошин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Заря
Замена
В. Рогозинский
️️️️
О. Вишневский
78'
Желтая карточка
О. Вишневский
76'
72'
Замена
А. Хахлев
️️️️
П. Мичин
Замена
Т. Кораблин
️️️️
А. Ралюченко
65'
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Гечев
65'
62'
Замена
В. Чурко
️️️️
В. Волошин
46'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
И. Снурницын
46'
Замена
Д. Алефиренко
️️️️
И. Горбач
46'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Бугай
39'
Желтая карточка
И. Снурницын
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Витенчук
25'
16'
ГОЛ! 0:1!
В. Волошин
Пас отдал
А. Батагов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
17
Роман Вантух
ЛЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
44
Арсений Батагов
ОП
15
Викентий Волошин
АП
11
Игорь Горбач
ЦФ
55
Джордан
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
99
Алексей Хахлев
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
3-3-1-2-1
13
Бандура
5
Кравчук
23
Немчанинов
3
5
Булеза
44
Витенчук
2
Дмитрук
6
Ралюченко
7
Гечев
9
Твердохлеб
7
Вишневский
3-1-2-4
12
Турбаевский
70
Кирюханцев
75
Снурницын
17
Вантух
44
Батагов
15
Волошин
9
Антюх
19
Бугай
22
Мичин
55
Джордан
11
Горбач
7
Вишневский
78
Рогозинский
78
Рогозинский
7
Вишневский
6
Ралюченко
97
Кораблин
97
Кораблин
6
Ралюченко
7
Гечев
8
Одарюк
8
Одарюк
7
Гечев
19
Бугай
39
Герреро
39
Герреро
19
Бугай
22
Мичин
99
Хахлев
99
Хахлев
22
Мичин
75
Снурницын
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
75
Снурницын
15
Волошин
11
Чурко
11
Чурко
15
Волошин
11
Горбач
7
Алефиренко
7
Алефиренко
11
Горбач
Остались в запасе
Минай
Заря
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Сапутин
ВР
36
Антон Жилкин
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
6
Илья Гулько
ОП
8
Александр Яцык
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
24
Иван Головкин
ПВ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Минай - Заря
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
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