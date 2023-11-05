Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Ворскла
Минай - Ворскла: обзор матча 05 ноября 2023
Минай
05.11.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Ворскла
90'
+6
Желтая карточка
П. Исенко
Желтая карточка
М. Гечев
90'
+5
90'
+2
Замена
Л. Рамирес
️️️️
В. Юрченко
90'
+1
Пенальти не реализован!
Р. Степанюк
Желтая карточка
Д. Немчанинов
90'
89'
Красная карточка
А. Скляр
Желтая карточка
С. Панасенко
80'
Замена
I. Demydenko
️️️️
О. Вишневский
78'
Замена
С. Панасенко
️️️️
А. Ралюченко
74'
Замена
М. Гечев
️️️️
Y. Gunichev
63'
50'
Замена
Д. Хрипчук
️️️️
В. Чеснаков
Желтая карточка
В. Одарюк
34'
13'
Желтая карточка
А. Челядин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
3
Ihor Soldat
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Ворскла
77
Павел Исенко
ВР
18
Евгений Павлюк
ЦЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
95
Фелипе Родригес
ПЗ
2
Илья Крупский
ПЗ
14
Ибраим Кане
ЛВ
38
Артем Челядин
ОП
7
Руслан Степанюк
ОП
44
Игорь Пердута
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
80
Владлен Юрченко
ЦП
Главный тренер
Виктор Скрипник
Минай
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Ворскла
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
5
Лукас Рамирес
ЦЗ
45
Даниил Хрипчук
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
4-2-2-2
13
Бандура
3
23
Немчанинов
57
Мельник
2
Дмитрук
6
Ралюченко
32
Петько
9
Твердохлеб
8
Одарюк
7
Вишневский
9
4-2-3-1
77
Исенко
2
Крупский
18
Павлюк
17
Чеснаков
95
Родригес
38
Челядин
7
Степанюк
44
Пердута
6
Скляр
80
Юрченко
14
Кане
6
Ралюченко
21
Панасенко
21
Панасенко
6
Ралюченко
9
7
Гечев
7
Гечев
9
7
Вишневский
11
11
7
Вишневский
80
Юрченко
5
Рамирес
5
Рамирес
80
Юрченко
17
Чеснаков
45
Хрипчук
45
Хрипчук
17
Чеснаков
Остались в запасе
Минай
Ворскла
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
Остались в запасе
23
Александр Домолега
ВР
29
Андрей Бацула
ЛЗ
74
Tiago Santana
ЦЗ
40
Дмитрий Черныш
ЦП
30
Иван Нестеренко
АП
43
Владислав Островский
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Минай - Ворскла
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Главный судья:
S Zadiran, Ukraine
Стадион:
Mynay-Arena, Mynai
Новости команд
Все
Минай
Ворскла
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
«Кривбасс» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:43
«Ворскла» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024
2024.05.11 10:53
«Верес» – «Минай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 мая 2024
2024.05.06 11:46
«Верес» – «Минай»: прогноз на матч 27 тура УПЛ, 6 мая
2024.05.06 09:58
«Минай» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 апреля 2024
2024.04.22 09:33
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+