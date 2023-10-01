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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Оболонь
Минай - Оболонь: обзор матча 01 октября 2023
Минай
01.10.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Оболонь
78'
Р. Тарануха
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Оболонь
90'
+1
Желтая карточка
Р. Тарануха
Желтая карточка
В. Рогозинский
87'
84'
Замена
В. Дубко
️️️️
Е. Прокопенко
84'
Замена
А. Вовкун
️️️️
И. Мединский
Замена
М. Гечев
️️️️
Т. Дмитрук
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
Р. Тарануха
Желтая карточка
Д. Голуб
76'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Y. Gunichev
73'
Замена
I. Soldat
️️️️
Б. Чуев
73'
Желтая карточка
Ю. Кравчук
71'
63'
Замена
С. Косовский
️️️️
Р. Черненко
Замена
Д. Голуб
️️️️
В. Одарюк
57'
56'
Замена
А. Осман
️️️️
В. Груша
56'
Замена
Р. Тарануха
️️️️
С. Суханов
53'
Желтая карточка
П. Лукьянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Оболонь
23
Александр Рыбка
ВР
4
Тарас Мороз
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
24
Егор Прокопенко
ЦЗ
33
Дмитрий Нагиев
ПЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
17
Руслан Черненко
ЦП
25
Виталий Груша
ЦП
13
Игорь Мединский
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
16
Павел Лукьянчук
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
3
Ihor Soldat
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
34
Артем Вовкун
ЦЗ
5
Александр Осман
ЦЗ
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
25
Сергей Косовский
ЦП
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
29
D. Fateev
ЦФ
37
Валерий Дубко
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
3-3-3-1
13
Бандура
4
Чуев
23
Немчанинов
5
Кравчук
5
Булеза
44
Витенчук
2
Дмитрук
8
Одарюк
9
Твердохлеб
97
Кораблин
9
3-2-2-3
23
Рыбка
4
Мороз
5
Приймак
24
Прокопенко
55
Суханов
33
Нагиев
17
Черненко
25
Груша
16
Лукьянчук
95
Краснопир
13
Мединский
4
Чуев
3
3
4
Чуев
9
78
Рогозинский
78
Рогозинский
9
2
Дмитрук
7
Гечев
7
Гечев
2
Дмитрук
8
Одарюк
17
Голуб
17
Голуб
8
Одарюк
13
Мединский
34
Вовкун
34
Вовкун
13
Мединский
25
Груша
5
Осман
5
Осман
25
Груша
17
Черненко
25
Косовский
25
Косовский
17
Черненко
55
Суханов
9
Тарануха
9
Тарануха
55
Суханов
24
Прокопенко
37
Дубко
37
Дубко
24
Прокопенко
Остались в запасе
Минай
Оболонь
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
13
Артем Кичак
ВР
7
Vladyslav Mukhamathalieiev
ЦП
14
Александр Чернов
ЦП
29
D. Fateev
ЦФ
2
Данил Карась
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Статистика матча Минай - Оболонь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Оболонь
1 : 1
06.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
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