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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Минай
Полесье - Минай: обзор матча 23 сентября 2023
Полесье
23.09.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
2 : 1
Завершен
Минай
68'
А. Смоляков
83'
Э. Мустафаев
39'
Е. Твердохлеб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Минай
87'
Замена
С. Панасенко
️️️️
В. Витенчук
86'
Замена
Ю. Кравчук
️️️️
Б. Чуев
ГОЛ! 2:1!
Э. Мустафаев
83'
Желтая карточка
Э. Мустафаев
81'
77'
Замена
I. Soldat
️️️️
Т. Кораблин
76'
Желтая карточка
В. Витенчук
Желтая карточка
V. Ogirya
71'
71'
Замена
В. Одарюк
️️️️
В. Рогозинский
Замена
V. Ogirya
️️️️
В. Танковский
71'
ГОЛ! 1:1!
А. Смоляков
Пас отдал
Ариэлсон
68'
65'
Желтая карточка
Т. Кораблин
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
В. Грицук
62'
Замена
А. Козак
️️️️
А. Назаренко
62'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
Б. Кушниренко
46'
Замена
Ариэлсон
️️️️
Ф. Будковский
46'
45'
+1
Желтая карточка
В. Рогозинский
Пенальти не реализован!
В. Грицук
45'
44'
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
39'
ГОЛ! 0:1!
Е. Твердохлеб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
71
Денис Бойко
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
17
Евгений Морозко
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
2
Бени Макуана
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
59
Артем Козак
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
99
Ариэлсон
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
3-4-1-2
71
Бойко
29
Смоляков
44
Чоботенко
77
Кушниренко
31
Шабанов
6
Танковский
22
Грицук
17
Морозко
7
Назаренко
28
Будковский
2
Макуана
3-3-3-1
13
Бандура
23
Немчанинов
4
Чуев
57
Мельник
2
Дмитрук
44
Витенчук
5
Булеза
97
Кораблин
9
Твердохлеб
78
Рогозинский
9
77
Кушниренко
55
Крушинский
55
Крушинский
77
Кушниренко
6
Танковский
37
37
6
Танковский
7
Назаренко
59
Козак
59
Козак
7
Назаренко
22
Грицук
95
Мустафаев
95
Мустафаев
22
Грицук
28
Будковский
99
Ариэлсон
99
Ариэлсон
28
Будковский
4
Чуев
5
Кравчук
5
Кравчук
4
Чуев
97
Кораблин
3
3
97
Кораблин
44
Витенчук
21
Панасенко
21
Панасенко
44
Витенчук
78
Рогозинский
8
Одарюк
8
Одарюк
78
Рогозинский
Остались в запасе
Полесье
Минай
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
33
Artem Pospelov
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
13
Владислав Шаповал
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
77
D. Yanakov
ЦФ
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
7
Михаил Гечев
ЛВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Калитвинцев
Статистика матча Полесье - Минай
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
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