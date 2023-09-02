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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Шахтер
Минай - Шахтер: обзор матча 02 сентября 2023
Минай
02.09.2023, суббота, 13:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
1 : 4
Завершен
Шахтер
72'
Y. Gunichev
37'
Н. Матвиенко
60'
А. Кащук
66'
Г. Судаков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Шахтер
85'
Желтая карточка
Д. Кастильо
79'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Д. Крыськив
Замена
С. Панасенко
️️️️
Ю. Кравчук
77'
74'
Желтая карточка
К. Келси
ГОЛ! 1:3!
Y. Gunichev
Пас отдал
Е. Твердохлеб
72'
Желтая карточка
А. Ралюченко
67'
66'
ГОЛ! 0:3!
Г. Судаков
65'
Желтая карточка
Г. Судаков
62'
Замена
Г. Судаков
️️️️
Е. Назарина
61'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
60'
ГОЛ! 0:2!
А. Кащук
Замена
Y. Gunichev
️️️️
О. Вишневский
59'
Замена
I. Soldat
️️️️
Т. Дмитрук
42'
Замена
️️️️
М. Гечев
42'
37'
ГОЛ! 0:1!
Н. Матвиенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
7
Олег Вишневский
ЦФ
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
21
Александр Зубков
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Минай
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
9
Данил Колесник
ЦФ
Шахтер
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
21
Денил Кастильо
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
10
Георгий Судаков
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бандура
23
Немчанинов
57
Мельник
5
Кравчук
2
Дмитрук
44
Витенчук
6
Ралюченко
7
Гечев
9
Твердохлеб
78
Рогозинский
7
Вишневский
4-1-2-2-1
31
Ризнык
22
Конопля
3
Козик
22
Матвиенко
16
Азарови
27
Степаненко
8
Крыськив
29
Назарина
7
Кащук
21
Зубков
14
Сикан
2
Дмитрук
3
3
2
Дмитрук
5
Кравчук
21
Панасенко
21
Панасенко
5
Кравчук
7
Вишневский
9
9
7
Вишневский
8
Крыськив
21
Кастильо
21
Кастильо
8
Крыськив
29
Назарина
10
Судаков
10
Судаков
29
Назарина
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
Остались в запасе
Минай
Шахтер
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
14
Антон Глущенко
АП
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
12
Александр Кемкин
ВР
4
Богдан Чуев
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Данил Колесник
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
38
Тимур Пузанков
ВР
48
Денис Твардовский
ВР
23
Став Лемкин
ЦЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Патрик ван Леувен
Статистика матча Минай - Шахтер
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
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