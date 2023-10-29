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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Верес
Минай - Верес: обзор матча 29 октября 2023
Минай
29.10.2023, воскресенье, 14:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Верес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Верес
90'
+1
Вторая желтая
В. Шарай
88'
Желтая карточка
Д. Балан
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Одарюк
82'
68'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Марусич
Желтая карточка
Е. Твердохлеб
66'
Замена
С. Панасенко
️️️️
Y. Gunichev
62'
Замена
О. Вишневский
️️️️
А. Мельник
46'
Желтая карточка
В. Витенчук
41'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
М. Гечев
37'
Замена
С. Петько
️️️️
Т. Кораблин
37'
27'
Желтая карточка
В. Шарай
Желтая карточка
I. Soldat
22'
18'
Желтая карточка
Е. Шевченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
3
Ihor Soldat
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
5
Василий Курко
ЦЗ
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
14
Максим Марусич
ЦФ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
32
Сергей Петько
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Верес
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
4-1-3-2
13
Бандура
3
57
Мельник
23
Немчанинов
5
Кравчук
44
Витенчук
7
Гечев
9
Твердохлеб
8
Одарюк
9
97
Кораблин
4-1-1-1-2
47
Когут
39
Балан
5
Шевченко
6
Сезар
5
Курко
23
Кучеренко
88
Кухарук
77
Шарай
9
Шестаков
14
Марусич
9
21
Панасенко
21
Панасенко
9
97
Кораблин
32
Петько
32
Петько
97
Кораблин
7
Гечев
78
Рогозинский
78
Рогозинский
7
Гечев
8
Одарюк
9
Ременяк
9
Ременяк
8
Одарюк
57
Мельник
7
Вишневский
7
Вишневский
57
Мельник
Сикейра
7
Близниченко
7
Близниченко
Сикейра
14
Марусич
89
Гайдучик
89
Гайдучик
14
Марусич
Остались в запасе
Минай
Верес
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Статистика матча Минай - Верес
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Yuri Ivanov, Ukraine
Стадион:
Mynay-Arena, Mynai
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