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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Днепр-1
Минай - Днепр-1: обзор матча 13 августа 2023
Минай
13.08.2023, воскресенье, 13:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Днепр-1
89'
Е. Твердохлеб
90+2'
Д. Бланко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Днепр-1
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Бланко
ГОЛ! 1:0!
Е. Твердохлеб
89'
87'
Замена
Э. Пурита
️️️️
В. Рубчинский
Замена
Т. Кораблин
️️️️
В. Рогозинский
86'
82'
Пенальти не реализован!
Р. Бабенко
75'
Замена
️️️️
А. Филиппов
Замена
А. Булеза
️️️️
С. Петько
68'
Желтая карточка
С. Петько
66'
Замена
М. Гечев
️️️️
В. Одарюк
65'
Замена
А. Ралюченко
️️️️
С. Панасенко
65'
59'
Желтая карточка
Р. Бабенко
57'
Замена
В. Танчик
️️️️
Б. Леднев
57'
Замена
Д. Бланко
️️️️
А. Пихаленок
57'
Замена
D. Kivinda
️️️️
Билл
50'
Красная карточка
Э. Сарапий
Желтая карточка
С. Панасенко
43'
29'
Желтая карточка
В. Адамюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
3
Ihor Soldat
ЦЗ
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
21
Сергей Панасенко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
Днепр-1
1
Яков Кинарейкин
ВР
3
Василий Кравец
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
5
Эдуард Сарапий
ОП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
99
Билл
ПВ
9
Александр Филиппов
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Минай
43
Илья Ольховый
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
6
Андрей Ралюченко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Днепр-1
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
27
Доминго Бланко
ЦП
42
Евгений Пасич
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
97
Daniel Kivinda
ЦФ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
4-1-2-3
13
Бандура
3
4
Чуев
23
Немчанинов
5
Кравчук
44
Витенчук
32
Петько
21
Панасенко
78
Рогозинский
9
Твердохлеб
8
Одарюк
3-1-3-2-1
1
Кинарейкин
3
Кравец
3
Адамюк
18
Каплиенко
5
Сарапий
15
Рубчинский
8
Бабенко
8
Пихаленок
99
Билл
30
Леднев
9
Филиппов
32
Петько
5
Булеза
5
Булеза
32
Петько
21
Панасенко
6
Ралюченко
6
Ралюченко
21
Панасенко
8
Одарюк
7
Гечев
7
Гечев
8
Одарюк
78
Рогозинский
97
Кораблин
97
Кораблин
78
Рогозинский
15
Рубчинский
4
Пурита
4
Пурита
15
Рубчинский
8
Пихаленок
27
Бланко
27
Бланко
8
Пихаленок
30
Леднев
34
Танчик
34
Танчик
30
Леднев
99
Билл
97
97
99
Билл
Остались в запасе
Минай
Днепр-1
43
Илья Ольховый
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Остались в запасе
93
Макс Валеф
ВР
20
Сергей Горбунов
ЛЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
42
Евгений Пасич
ПВ
14
Рамик Гаджиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Кучер
Статистика матча Минай - Днепр-1
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
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