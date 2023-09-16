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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Минай
Александрия - Минай: обзор матча 16 сентября 2023
Александрия
16.09.2023, суббота, 19:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Минай
73'
А. Кулаковский (П)
61'
Y. Gunichev
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Минай
90'
+4
Замена
I. Soldat
️️️️
А. Булеза
88'
Желтая карточка
В. Витенчук
87'
Замена
А. Ременяк
️️️️
В. Одарюк
76'
Замена
В. Рогозинский
️️️️
Y. Gunichev
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Кулаковский
73'
Замена
A. Andreychuk
️️️️
А. Кулаков
72'
Замена
Н. Михайленко
️️️️
К. Ковалец
62'
Замена
Жеовани
️️️️
В. Калитвинцев
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
Y. Gunichev
Желтая карточка
А. Микитишин
56'
Желтая карточка
А. Кулаковский
54'
Замена
А. Микитишин
️️️️
А. Шулянский
46'
Замена
А. Кулаковский
️️️️
J. Hernández
46'
34'
Желтая карточка
А. Ралюченко
29'
Желтая карточка
Т. Дмитрук
14'
Желтая карточка
А. Мельник
Желтая карточка
J. Hernández
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
5
Роман Савченко
ЦЗ
33
José Hernández
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
6
Богдан Белошевский
ОП
8
Евгений Смирный
ЦП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
44
Вадим Витенчук
ОП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
8
Владимир Одарюк
ПВ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
91
Николай Михайленко
ОП
50
Денис Шостак
ЦП
23
Артем Кулаковский
ЦП
10
Родион Плакса
АП
5
Жеовани
ЦФ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
7
Михаил Гечев
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
9
Артур Ременяк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
2-2-3-2-1
30
Шевченко
5
Савченко
33
23
Копина
6
Белошевский
8
Смирный
66
Сигеев
45
Калитвинцев
14
Шулянский
6
Ковалец
10
Кулаков
3-3-1-2-1
13
Бандура
23
Немчанинов
4
Чуев
57
Мельник
2
Дмитрук
44
Витенчук
5
Булеза
6
Ралюченко
8
Одарюк
9
Твердохлеб
9
6
Ковалец
91
Михайленко
91
Михайленко
6
Ковалец
33
23
Кулаковский
23
Кулаковский
33
14
Шулянский
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Шулянский
45
Калитвинцев
5
Жеовани
5
Жеовани
45
Калитвинцев
10
Кулаков
17
17
10
Кулаков
5
Булеза
3
3
5
Булеза
9
78
Рогозинский
78
Рогозинский
9
8
Одарюк
9
Ременяк
9
Ременяк
8
Одарюк
Остались в запасе
Александрия
Минай
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Главный тренер
Юрий Гура
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Михаил Гечев
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
50
Денис Шостак
ЦП
10
Родион Плакса
АП
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
43
Илья Ольховый
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
7
Михаил Гечев
ЛВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Александрия - Минай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
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