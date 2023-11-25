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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Минай - Кривбасс
Минай - Кривбасс: обзор матча 25 ноября 2023
Минай
25.11.2023, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Кривбасс
64'
В. Близниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минай - Кривбасс
87'
Замена
Д. Устименко
️️️️
О. Кожушко
Замена
I. Demydenko
️️️️
Т. Кораблин
87'
Замена
А. Ралюченко
️️️️
В. Витенчук
87'
86'
Вторая желтая
Ю. Вакулко
81'
Желтая карточка
Ю. Вакулко
75'
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Х. Илич
Замена
В. Одарюк
️️️️
М. Гечев
74'
Желтая карточка
С. Петько
64'
64'
ГОЛ! 0:1!
В. Близниченко
Пас отдал
О. Кожушко
60'
Замена
Н. Татарков
️️️️
Д. Бизимана
60'
Замена
В. Близниченко
️️️️
М. Задерака
Замена
Y. Gunichev
️️️️
О. Вишневский
60'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
55'
46'
Замена
К. Приходько
️️️️
Р. Дебелко
Желтая карточка
Т. Дмитрук
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минай
13
Александр Бандура
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Богдан Чуев
ЦЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
2
Тарас Дмитрук
ПЗ
7
Михаил Гечев
ЛВ
44
Вадим Витенчук
ОП
32
Сергей Петько
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
97
Тимур Кораблин
ПВ
7
Олег Вишневский
ЦФ
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
25
Иван Дибанго
ЛЗ
17
Денис Кузик
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
2
Вячеслав Рябов
ОП
8
Джихад Бизимана
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
77
Андрей Понедельник
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
27
Роман Дебелко
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Минай
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
21
Сергей Панасенко
ЦП
6
Андрей Ралюченко
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
8
Владимир Одарюк
ПВ
11
Ivan Demydenko
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Кривбасс
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
11
Никита Татарков
ЛВ
29
Ким Приходько
ОП
15
Danylo Goncharuk
ЦП
11
Юрий Вакулко
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Бандура
5
Булеза
4
Чуев
23
Немчанинов
2
Дмитрук
44
Витенчук
32
Петько
7
Гечев
9
Твердохлеб
97
Кораблин
7
Вишневский
3-1-2-2-2
30
Клищук
25
Дибанго
17
Кузик
55
Стецков
2
Рябов
8
Бизимана
23
Илич
20
Задерака
77
Понедельник
7
Кожушко
27
Дебелко
44
Витенчук
6
Ралюченко
6
Ралюченко
44
Витенчук
7
Гечев
8
Одарюк
8
Одарюк
7
Гечев
97
Кораблин
11
11
97
Кораблин
7
Вишневский
9
9
7
Вишневский
27
Дебелко
29
Приходько
29
Приходько
27
Дебелко
23
Илич
11
Вакулко
11
Вакулко
23
Илич
20
Задерака
7
Близниченко
7
Близниченко
20
Задерака
8
Бизимана
11
Татарков
11
Татарков
8
Бизимана
7
Кожушко
9
Устименко
9
Устименко
7
Кожушко
Остались в запасе
Минай
Кривбасс
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
3
Ihor Soldat
ЦЗ
21
Сергей Панасенко
ЦП
78
Валерий Рогозинский
ЛВ
9
Артур Ременяк
ПВ
17
Данил Голуб
ПВ
Остались в запасе
1
Богдан Хома
ВР
30
Владимир Маханьков
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
15
Danylo Goncharuk
ЦП
91
Владислав Семотюк
ЦП
14
Максим Лунев
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Минай - Кривбасс
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Кривбасс
0 : 2
25.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Эпицентр
1 : 1
07.11.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Буковина
0 : 0
25.10.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Кривбасс
0 : 3
18.10.2026
ЛНЗ
Информация о матче
Главный судья:
Александр Омельченко
(Славянск)
Стадион:
Mynay-Arena, Mynai
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