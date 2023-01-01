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Отеллос Афиену
Результаты
Отеллос Афиену - результаты матчей
Ларнака
Стадион:
Гипедо Отеллос Афиену
Результаты
Расписание
Таблица
Кипр. Первый Дивизион. 2023/2024
12.05 | 19:00
Аполлон
4 : 1
Отеллос Афиену
07.05 | 19:00
Отеллос Афиену
3 : 0
Докса Катокопиас
29.04 | 17:00
Отеллос Афиену
3 : 1
АЕЗ Закакиу
24.04 | 18:00
Кармиотисса
6 : 6
Отеллос Афиену
19.04 | 19:00
Отеллос Афиену
2 : 1
Этникос
12.04 | 19:00
АЕЛ
3 : 2
Отеллос Афиену
07.04 | 19:00
Отеллос Афиену
2 : 3
Неа Саламис Фамагуста
03.04 | 19:00
Отеллос Афиену
0 : 1
Аполлон
29.03 | 20:00
Докса Катокопиас
0 : 1
Отеллос Афиену
16.03 | 20:00
АЕЗ Закакиу
0 : 4
Отеллос Афиену
10.03 | 19:00
Отеллос Афиену
1 : 2
Кармиотисса
06.03 | 20:00
Этникос
2 : 1
Отеллос Афиену
02.03 | 20:00
Отеллос Афиену
1 : 1
АЕЛ
24.02 | 20:00
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
Отеллос Афиену
17.02 | 17:30
Омония
1 : 0
Отеллос Афиену
13.02 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 3
Пафос
09.02 | 20:00
АЕЗ Закакиу
3 : 3
Отеллос Афиену
05.02 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 0
Докса Катокопиас
31.01 | 20:00
Арис
4 : 0
Отеллос Афиену
28.01 | 18:00
Отеллос Афиену
0 : 3
АЕЛ
21.01 | 17:00
АПОЭЛ
6 : 0
Отеллос Афиену
13.01 | 18:00
Отеллос Афиену
0 : 3
Кармиотисса
07.01 | 18:00
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
Отеллос Афиену
03.01 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 0
АЕК
21.12 | 20:00
Отеллос Афиену
2 : 1
Этникос
16.12 | 20:00
Анортосис
2 : 1
Отеллос Афиену
08.12 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 3
Аполлон
01.12 | 20:00
Отеллос Афиену
1 : 2
Омония
25.11 | 20:00
Пафос
3 : 0
Отеллос Афиену
12.11 | 18:00
Отеллос Афиену
2 : 1
АЕЗ Закакиу
04.11 | 19:00
Докса Катокопиас
0 : 2
Отеллос Афиену
30.10 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 1
Арис
22.10 | 17:00
АЕЛ
2 : 1
Отеллос Афиену
07.10 | 19:00
Отеллос Афиену
0 : 1
АПОЭЛ
30.09 | 19:00
Кармиотисса
0 : 0
Отеллос Афиену
24.09 | 19:00
Отеллос Афиену
2 : 3
Неа Саламис Фамагуста
16.09 | 19:00
АЕК
3 : 2
Отеллос Афиену
02.09 | 20:00
Этникос
1 : 1
Отеллос Афиену
26.08 | 20:00
Отеллос Афиену
0 : 2
Анортосис
19.08 | 20:00
Аполлон
1 : 1
Отеллос Афиену
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