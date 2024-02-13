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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Пафос
Отеллос Афиену - Пафос: обзор матча 13 февраля 2024
Отеллос Афиену
13.02.2024, вторник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
0 : 3
Завершен
Пафос
17'
Д. Гольдар
54'
А. Рус
62'
М. Танкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Пафос
82'
Замена
М. Кане
️️️️
Д. Гольдар
78'
Желтая карточка
О. Валакари
Замена
J. Corinus
️️️️
L. Brambilla
71'
Замена
L. Ramos
️️️️
E. Nardini
71'
66'
Замена
О. Валакари
️️️️
В. Драгомир
66'
Замена
Жажа
️️️️
М. Танкович
Замена
I. Sangaré
️️️️
G. Christodoulou
63'
Замена
C. Kastanas
️️️️
Р. Пич
63'
62'
ГОЛ! 0:3!
М. Танкович
57'
Желтая карточка
В. Драгомир
54'
ГОЛ! 0:2!
А. Рус
Замена
K. Kyriakou
️️️️
B. Anang
46'
30'
Желтая карточка
P. Twumasi
Желтая карточка
M. Šuto
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гольдар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
22
Матиас Мельюсо
ЦЗ
44
Josef Kvida
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
5
Давид Гольдар
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
36
Мамаду Кане
ЦП
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
11
Жажа
ПВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
1-3-5
43
3
Янсен
6
18
8
9
33
82
7
Пич
22
Стамулис
3-2-5
1
Ивушич
22
Мельюсо
44
28
Рус
88
Пепе
25
Наме
30
Драгомир
5
Гольдар
22
Танкович
21
11
Маседа
6
6
7
Пич
15
15
7
Пич
6
12
12
6
30
Драгомир
8
Валакари
8
Валакари
30
Драгомир
5
Гольдар
36
Кане
36
Кане
5
Гольдар
22
Танкович
11
Жажа
11
Жажа
22
Танкович
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Пафос
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Остались в запасе
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
5
Alexandros Michael
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
12
Петар Бочкай
ЛВ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
9
Энтони Контрерас
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Отеллос Афиену - Пафос
1
3
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
2
12
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
1
7
Нарушения
5
12
Офсайды
2
2
Сейвы
9
2
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
2
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Информация о матче
Главный судья:
Кирьякос Атанасиу
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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