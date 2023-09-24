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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Неа Саламис Фамагуста
Отеллос Афиену - Неа Саламис Фамагуста: обзор матча 24 сентября 2023
Отеллос Афиену
24.09.2023, воскресенье, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
2 : 3
Завершен
Неа Саламис Фамагуста
24'
E. Nardini
80'
К. Янсен
3'
Н. Даткович
45+7'
A. Diakite
90+2'
D. Dorregaray (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Неа Саламис Фамагуста
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
D. Dorregaray
88'
Желтая карточка
S. Leuko
86'
Желтая карточка
V. Fernandez
85'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Д. Бехарано
ГОЛ! 2:2!
К. Янсен
80'
Замена
C. Popescu
️️️️
J. L. Garcia Perez
75'
Замена
A. Jaso Zunzarren
️️️️
J. Corinus
75'
69'
Замена
G. Papageorgiou
️️️️
Л. Нарсинг
64'
Замена
M.
️️️️
F. Durmishaj
Замена
L. Ramos
️️️️
C. Hadjipaschalis
62'
Замена
H. Oueslati
️️️️
E. Nardini
62'
Желтая карточка
G. Christodoulou
60'
45'
+7
ГОЛ! 1:2!
A. Diakite
39'
Желтая карточка
Н. Даткович
ГОЛ! 1:1!
E. Nardini
24'
Желтая карточка
E. Nardini
16'
Желтая карточка
J. Corinus
10'
3'
ГОЛ! 0:1!
Н. Даткович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
1
Nikolaos Melissas
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
78
Abdelaye Diakite
ЦЗ
22
Константинос Сержиу
ПЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
18
Antonis Katsiaris
ЦП
24
Serge Leuko
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
25
Fiorin Durmishaj
ЦФ
21
Diego Dorregaray
ЦФ
22
Kialy Abdoul Kone
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Неа Саламис Фамагуста
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
8
Miguelito
ЦП
30
Giorgos Papageorgiou
ЦП
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
11
Неманья Кузманович
АП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
2-4-2
43
3
Янсен
6
6
8
12
18
16
22
Стамулис
3-2-5
1
22
Сержиу
78
6
Даткович
16
Бехарано
18
24
22
21
25
7
Нарсинг
6
5
5
6
25
8
8
25
7
Нарсинг
30
30
7
Нарсинг
16
Бехарано
11
Кузманович
11
Кузманович
16
Бехарано
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Неа Саламис Фамагуста
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Остались в запасе
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
30
Tasos Kissas
ВР
26
Michalis Christodoulou
ЦЗ
44
Giorgos Viktoros
ЦП
16
Edson Silva
ЦП
80
Carlitos
ЦП
99
Osman Koroma
ЦФ
10
Victor Fernandez
ЦФ
7
Michalis Koumouris
ЦФ
21
Dimitrios Spyridakis
ЦФ
Статистика матча Отеллос Афиену - Неа Саламис Фамагуста
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Неа Саламис Фамагуста
3 : 2
06.11.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
01.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Неа Саламис Фамагуста
0 : 0
26.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
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