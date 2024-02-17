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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Омония - Отеллос Афиену
Омония - Отеллос Афиену: обзор матча 17 февраля 2024
Омония
17.02.2024, суббота, 17:30
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
1 : 0
Завершен
Отеллос Афиену
63'
Р. Безус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Омония - Отеллос Афиену
Замена
М. Сиприано
️️️️
Н. Панайоту
88'
84'
Замена
К. Янсен
️️️️
C. Hadjipaschalis
Замена
Д. Бакич
️️️️
М. Степински
77'
76'
Замена
A. Kopas
️️️️
Р. Пич
76'
Замена
L. Ramos
️️️️
L. Brambilla
64'
Замена
A. Slávik
️️️️
G. Katsiatis
ГОЛ! 1:0!
Р. Безус
63'
Замена
С. Алиум
️️️️
А. Какулис
60'
Замена
Я. Лецяск
️️️️
А. Ланг
46'
Желтая карточка
А. Ланг
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Омония
40
Фабиано
ВР
73
Неманья Милетич
ЦЗ
26
Адам Ланг
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Николас Панайоту
ЦЗ
31
Янис Кусулос
ЦЗ
10
Вилли Семеду
ЛВ
90
Роман Безус
ЦП
8
Харалампос Харалампус
АП
14
Мариуш Степински
ЦФ
9
Андроникос Какулис
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
Омония
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
6
Маркиньос Сиприано
ЛЗ
26
Ян Лецяск
ЛЗ
24
Амин Хаммас
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
17
Саиду Алиум
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
7
Душан Бакич
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
23
Adrián Slávik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
3-2-1-2-2
40
Фабиано
5
Кулибали
5
Панайоту
31
Кусулос
26
Ланг
73
Милетич
90
Безус
10
Семеду
8
Харалампус
9
Какулис
14
Степински
2-3-4
43
15
6
18
12
8
22
Стамулис
82
14
7
Пич
5
Панайоту
6
Сиприано
6
Сиприано
5
Панайоту
26
Ланг
26
Лецяск
26
Лецяск
26
Ланг
9
Какулис
17
Алиум
17
Алиум
9
Какулис
14
Степински
7
Бакич
7
Бакич
14
Степински
18
3
Янсен
3
Янсен
18
14
23
23
14
7
Пич
33
33
7
Пич
Остались в запасе
Омония
Отеллос Афиену
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
91
Sotiris Kelepeshi
ВР
24
Амин Хаммас
ЛЗ
91
Konstantinos Panteli
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
74
Андреу Панайотис
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Статистика матча Омония - Отеллос Афиену
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
10
4
Нарушения
13
13
Офсайды
1
6
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Неа Саламис Фамагуста
- : -
30.11.2026
Омония
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
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