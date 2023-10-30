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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Арис
Отеллос Афиену - Арис: обзор матча 30 октября 2023
Отеллос Афиену
30.10.2023, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
0 : 1
Завершен
Арис
32'
Кажу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Арис
79'
Желтая карточка
С. Яго
70'
Замена
Ю. Сзоке
️️️️
К. Струски
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
M. N'Diaye
70'
Замена
L. Brambilla
️️️️
C. Popescu
70'
Желтая карточка
M. N'Diaye
59'
53'
Желтая карточка
А. Шуманский
46'
Замена
А. Шуманский
️️️️
Ш. Бабика
Желтая карточка
C. Popescu
45'
+4
44'
Желтая карточка
В. Николич
Замена
К. Стамулис
️️️️
C. Hadjipaschalis
38'
32'
ГОЛ! 0:1!
Кажу
28'
Желтая карточка
А. Мукету-Муссунда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
82
B. Anang
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
Арис
1
Вана Алвес
ВР
31
Кажу
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
21
Михлали Маямбела
ЛВ
22
Велько Николич
ЦП
23
Карол Струски
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
73
Theodoros Chrysostomou
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
3
Baron Kibamba
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
7
Vasilis Chatzigiannakou
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Арис
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
99
Артем Шуманский
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
2-1-2
43
3
Янсен
5
18
9
82
4-2-2-2
1
Алвес
20
Яго
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
31
Кажу
22
Николич
23
Струски
80
Бабика
21
Маямбела
14
Степински
7
Монтнор
18
22
Стамулис
22
Стамулис
18
16
16
23
Струски
37
Сзоке
37
Сзоке
23
Струски
80
Бабика
99
Шуманский
99
Шуманский
80
Бабика
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Арис
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
73
Theodoros Chrysostomou
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
3
Baron Kibamba
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
7
Vasilis Chatzigiannakou
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
11
Закария Саво
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
6
G. Christodoulou
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
73
Theodoros Chrysostomou
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
3
Baron Kibamba
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
7
Vasilis Chatzigiannakou
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
90
Эллинас Софрониу
ВР
91
Mislav Zadro
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
6
Эрик Боакье
ПЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
10
Матия Шполярич
ОП
5
Морган Браун
ОП
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
11
Закария Саво
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Отеллос Афиену - Арис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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