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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Аполлон
Отеллос Афиену - Аполлон: обзор матча 08 декабря 2023
Отеллос Афиену
08.12.2023, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
0 : 3
Завершен
Аполлон
37'
М. Вальбуэна
50'
М. Вальбуэна (П)
76'
B. Abdurahimi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Аполлон
Желтая карточка
M. Šuto
87'
Замена
L. Ioannou
️️️️
H. Oueslati
83'
Замена
L. Brambilla
️️️️
E. Nardini
83'
79'
Желтая карточка
П. Левенбург
78'
Замена
G. Malekkidis
️️️️
М. Пейберне
76'
ГОЛ! 0:3!
B. Abdurahimi
73'
Замена
П. Маркеш
️️️️
М. Крменчик
73'
Замена
B. Abdurahimi
️️️️
М. Вальбуэна
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
L. Ramos
71'
Замена
G. Christodoulou
️️️️
C. Popescu
71'
64'
Замена
А. Сагаль
️️️️
G. Pontikou
64'
Замена
Д. Шполярич
️️️️
Э. Перец
Замена
M. Šuto
️️️️
I. Sangaré
62'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Вальбуэна
Желтая карточка
C. Popescu
41'
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Вальбуэна
28'
Желтая карточка
М. Юрчевич
Желтая карточка
E. Nardini
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Аполлон
41
Петер Левенбург
ВР
4
Марио Юрчевич
ЛЗ
14
Матье Пейберне
ЦЗ
30
Андреас Панайоту
ЦП
25
Харис Кириаку
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
22
Godswill Ekpolo
ЦФ
7
Эльель Перец
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
21
Giorgos Pontikou
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Аполлон
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
20
Данило Шполярич
ОП
43
Педру Маркеш
ЦФ
14
Giorgos Malekkidis
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
77
Besart Abdurahimi
ЦФ
2-2-2
43
15
3
Янсен
12
8
82
22
Стамулис
2-3-1-4
41
Левенбург
14
Пейберне
4
Юрчевич
30
Панайоту
25
Кириаку
5
Теки
28
Вальбуэна
21
21
Крменчик
7
Перец
22
6
6
22
22
12
9
9
12
16
16
7
Перец
20
Шполярич
20
Шполярич
7
Перец
21
Крменчик
43
Маркеш
43
Маркеш
21
Крменчик
14
Пейберне
14
14
14
Пейберне
21
28
Сагаль
28
Сагаль
21
28
Вальбуэна
77
77
28
Вальбуэна
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Аполлон
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
78
Гиоргос Лоизу
ВР
99
Деметрис Деметриу
ВР
44
Zacharias Adoni
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
20
Валентин Костаке
ЛВ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Отеллос Афиену - Аполлон
3
2
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
0
1
Нарушения
10
5
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
3
4
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Аполлон
- : -
02.12.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
1 : 0
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Menelaos Antoniou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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