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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Пафос - Отеллос Афиену
Пафос - Отеллос Афиену: обзор матча 25 ноября 2023
Пафос
25.11.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
3 : 0
Завершен
Отеллос Афиену
51'
Ж. Маседа
68'
P. Twumasi
77'
В. Драгомир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пафос - Отеллос Афиену
ГОЛ! 3:0!
В. Драгомир
77'
Замена
️️️️
Ж. Маседа
77'
73'
Замена
S. Limbombe
️️️️
L. Brambilla
73'
Замена
I. Sangaré
️️️️
M. Šuto
ГОЛ! 2:0!
P. Twumasi
68'
Замена
P. Twumasi
️️️️
М. Танкович
66'
Замена
П. Пеладжо
️️️️
Пепе
66'
63'
Желтая карточка
B. Anang
58'
Замена
G. Christodoulou
️️️️
M. N'Diaye
ГОЛ! 1:0!
Ж. Маседа
51'
46'
Желтая карточка
A. Jaso Zunzarren
46'
Замена
C. Popescu
️️️️
G. Katsiatis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
1
Ивица Ивушич
ВР
44
Josef Kvida
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
12
Петар Бочкай
ЛВ
8
Онни Валакари
ЦП
25
Мустафа Наме
ЦП
88
Пепе
ЦП
5
Давид Гольдар
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
30
Влад Драгомир
ЦФ
11
Жайро Маседа
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
82
B. Anang
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Пафос
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
6
Педру Пеладжо
ЦП
7
Бруно
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
2-3-1-4
1
Ивушич
44
32
Икоко
8
Валакари
25
Наме
88
Пепе
12
Бочкай
5
Гольдар
11
Маседа
30
Драгомир
22
Танкович
2-1-4
43
3
Янсен
5
8
14
9
22
Стамулис
82
88
Пепе
6
Пеладжо
6
Пеладжо
88
Пепе
22
Танкович
21
21
22
Танкович
6
6
9
12
12
9
11
11
Остались в запасе
Пафос
Отеллос Афиену
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Бруно
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
1
Ренато Йосипович
ВР
28
Адриан Рус
ЦЗ
5
Alexandros Michael
ЦЗ
22
Diogo Dall'Igna
ЦП
7
Бруно
ЦФ
7
Davó
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
49
Bruno Tavares
ЦФ
23
Мариус Деметриу
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Главный тренер
Хеннинг Берг
Статистика матча Пафос - Отеллос Афиену
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония Арадипу
1 : 2
21.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Пафос
4 : 2
08.11.2026
Омония 29-го мая
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Geroskipou Municipal Stadium, Yeroskipou
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