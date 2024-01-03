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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - АЕК
Отеллос Афиену - АЕК: обзор матча 03 января 2024
Отеллос Афиену
03.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 17 тур
0 : 0
Завершен
АЕК
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - АЕК
Замена
K. Kyriakou
️️️️
M. Šuto
90'
+8
Вторая желтая
H. Oueslati
90'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
C. Popescu
86'
Замена
G. Christodoulou
️️️️
C. Kastanas
83'
82'
Замена
S.
️️️️
Г. Ледеш
Желтая карточка
H. Oueslati
78'
72'
Желтая карточка
Ф. Тонгия
69'
Замена
Б. Гама
️️️️
И. Фараж
69'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Ф. Соль
62'
Замена
И. Тричковски
️️️️
А. Гьюрчо
Желтая карточка
B. Anang
39'
26'
Желтая карточка
В. Роберж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
27
Валентин Роберж
ЦЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
7
Гуш Ледеш
ОП
10
Марк Димерс
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Имад Фараж
ПВ
9
Фран Соль
ЦФ
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
11
Santos
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
2-1-4
1
15
3
Янсен
8
22
Стамулис
9
16
82
2-2-2-1-3
12
Пирич
27
Роберж
20
8
Понс
7
Ледеш
10
Димерс
10
Тонгия
11
Фараж
15
Миличевич
9
Гьюрчо
9
Соль
15
6
6
15
14
14
7
Ледеш
11
11
7
Ледеш
11
Фараж
16
Гама
16
Гама
11
Фараж
9
Соль
21
Лопеш
21
Лопеш
9
Соль
9
Гьюрчо
10
Тричковски
10
Тричковски
9
Гьюрчо
Остались в запасе
Отеллос Афиену
АЕК
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
22
Lampros Ioannou
ЦФ
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
29
Гиоргос Наум
АП
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча Отеллос Афиену - АЕК
2
1
2
Всего ударов по воротам
3
26
Удары в створ
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
12
Нарушения
11
11
Сейвы
5
2
Удары мимо ворот
2
9
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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