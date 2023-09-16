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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕК - Отеллос Афиену
АЕК - Отеллос Афиену: обзор матча 16 сентября 2023
АЕК
16.09.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
3 : 2
Завершен
Отеллос Афиену
11'
Ф. Соль
38'
И. Тричковски
45+5'
Ф. Соль
26'
J. L. Garcia Perez
60'
I. Sangaré
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕК - Отеллос Афиену
90'
+4
Желтая карточка
H. Oueslati
Желтая карточка
П. Понс
90'
+2
87'
Замена
S. Limbombe
️️️️
I. Sangaré
Замена
A. Dionkou
️️️️
И. Фараж
86'
Замена
В. Каптум
️️️️
Г. Ледеш
86'
79'
Замена
️️️️
E. Nardini
Замена
Р. Гальоло
️️️️
А. Гарсия
73'
69'
Замена
H. Oueslati
️️️️
L. Ramos
Замена
А. Гьюрчо
️️️️
S.
63'
Замена
М. Димерс
️️️️
И. Тричковски
63'
60'
ГОЛ! 3:2!
I. Sangaré
46'
Замена
J. Corinus
️️️️
A. Jaso Zunzarren
ГОЛ! 3:1!
Ф. Соль
45'
+5
ГОЛ! 2:1!
И. Тричковски
38'
34'
Желтая карточка
L. Brambilla
26'
ГОЛ! 1:1!
J. L. Garcia Perez
23'
Желтая карточка
A. Jaso Zunzarren
ГОЛ! 1:0!
Ф. Соль
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
12
Кенан Пирич
ВР
14
Анхель Гарсия
ЛЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
7
Гуш Ледеш
ОП
8
Пере Понс
ОП
11
Имад Фараж
ПВ
11
Santos
ЦФ
15
Хрвое Миличевич
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
10
Иван Тричковски
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
АЕК
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
20
Alpha Dionkou
ЦЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
9
Адам Гьюрчо
ЦФ
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
3-2-1-4
12
Пирич
14
Гарсия
4
Томович
28
Санчес
7
Ледеш
8
Понс
11
Фараж
11
10
Тричковски
9
Соль
15
Миличевич
2-3-2
43
5
3
Янсен
6
12
8
16
22
Стамулис
14
Гарсия
5
Гальоло
5
Гальоло
14
Гарсия
11
Фараж
20
20
11
Фараж
7
Ледеш
6
Каптум
6
Каптум
7
Ледеш
10
Тричковски
10
Димерс
10
Димерс
10
Тричковски
11
9
Гьюрчо
9
Гьюрчо
11
5
6
6
5
12
11
11
12
Остались в запасе
АЕК
Отеллос Афиену
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
38
Иоаким Тумпас
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
45
Исмаэль Касас
ПЗ
66
Рафаил Мамас
ОП
30
Фанос Кателарис
ЦП
16
Бруно Гама
ЦП
21
Рафаэль Лопеш
ЦФ
Остались в запасе
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
69
Andreas Mallouri
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча АЕК - Отеллос Афиену
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕК
2 : 0
27.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
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