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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Арис - Отеллос Афиену
Арис - Отеллос Афиену: обзор матча 31 января 2024
Арис
31.01.2024, среда, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 22 тур
4 : 0
Завершен
Отеллос Афиену
90+1'
М. Шполярич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Отеллос Афиену
ГОЛ! 1:0!
М. Шполярич
90'
+1
85'
Замена
I. Sangaré
️️️️
Р. Пич
85'
Замена
L. Ioannou
️️️️
М. Дуриш
Замена
М. Шполярич
️️️️
А. Кокорин
75'
75'
Замена
L. Brambilla
️️️️
G. Christodoulou
75'
Замена
E. Nardini
️️️️
L. Ramos
Замена
К. Струски
️️️️
В. Николич
67'
61'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
A. Slávik
56'
Желтая карточка
G. Christodoulou
Замена
E. Semedo
️️️️
Я. Гомис
46'
29'
Желтая карточка
М. Дуриш
Желтая карточка
А. Кокорин
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
1
Вана Алвес
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
5
Алекс Мукету-Муссунда
ЦЗ
16
Франц Брорссон
ЦЗ
19
Мамаду Сане
ПЗ
14
Лео Бенгтссон
ЛВ
37
Юлиус Сзоке
ОП
22
Велько Николич
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
14
Янник Гомис
ЦФ
7
Джейден Монтнор
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
Арис
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
10
Матия Шполярич
ОП
23
Карол Струски
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
11
Закария Саво
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Алвес
28
Урошевич
5
Мукету-Муссунда
16
Брорссон
19
Сане
37
Сзоке
22
Николич
14
Бенгтссон
7
Монтнор
14
Гомис
9
Кокорин
1-2-5
43
3
Янсен
18
6
57
Дуриш
23
33
82
7
Пич
9
Кокорин
10
Шполярич
10
Шполярич
9
Кокорин
22
Николич
23
Струски
23
Струски
22
Николич
14
Гомис
70
70
14
Гомис
8
8
7
Пич
12
12
7
Пич
23
14
14
23
57
Дуриш
22
22
57
Дуриш
Остались в запасе
Арис
Отеллос Афиену
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
11
Закария Саво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
9
Marijan Šuto
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
91
Mislav Zadro
ВР
90
Эллинас Софрониу
ВР
12
Андреас Димитриу
ЛЗ
17
Miłosz Matysik
ЦЗ
5
Aboubacar Loucoubar
ЦЗ
11
Закария Саво
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
9
Marijan Šuto
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Арис - Отеллос Афиену
1
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
10
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
14
Сейвы
3
6
Удары мимо ворот
5
4
Матчи команд
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Пафос
- : -
29.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Арис
3 : 1
21.11.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Andreas M. Argyrou, Cyprus
Стадион:
Лимассол Арена
Посещаемость:
20 из 10700 зрителей (0%)
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