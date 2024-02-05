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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
Отеллос Афиену - Докса Катокопиас: обзор матча 05 февраля 2024
Отеллос Афиену
05.02.2024, понедельник, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 23 тур
0 : 0
Завершен
Докса Катокопиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
90'
+4
Желтая карточка
К. Провидакис
88'
Замена
A. Nabi
️️️️
O. Hani
Замена
I. Sangaré
️️️️
Р. Пич
86'
84'
Замена
Д. Трайчевски
️️️️
Д. Велкоски
Замена
C. Hadjipaschalis
️️️️
L. Ramos
75'
Замена
A. Slávik
️️️️
L. Brambilla
67'
39'
Желтая карточка
Д. Велкоски
Желтая карточка
L. Brambilla
22'
12'
Желтая карточка
N. Trujić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Докса Катокопиас
33
Michalis Agrimakis
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
24
Константинос Провидакис
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
21
Bryan Alceus
ЦП
99
Omar Hani
ЦП
7
Nikola Trujić
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Докса Катокопиас
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
8
Душко Трайчевски
ОП
15
Khaled Adenon
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
2-2-4
43
15
3
Янсен
6
8
22
Стамулис
82
7
Пич
57
Дуриш
3-3-2-2
33
15
Пурич
23
Антониадес
35
Велкоски
24
Провидакис
25
Кириаку
32
Кириаку
21
99
88
Асанте
7
18
18
7
Пич
12
12
7
Пич
23
23
35
Велкоски
8
Трайчевски
8
Трайчевски
35
Велкоски
99
10
10
99
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Докса Катокопиас
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Khaled Adenon
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Остались в запасе
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Остались в запасе
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
61
Alexandros Antoniou
ВР
15
Khaled Adenon
ЦФ
13
Leonidas Loizidis
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Отеллос Афиену - Докса Катокопиас
1
3
Всего ударов по воротам
5
3
Удары в створ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
11
17
Сейвы
1
1
Удары мимо ворот
1
2
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Constantinos Fellas, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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