Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АПОЭЛ - Отеллос Афиену
АПОЭЛ - Отеллос Афиену: обзор матча 21 января 2024
АПОЭЛ
21.01.2024, воскресенье, 17:00
Кипр. Первый Дивизион, 20 тур
6 : 0
Завершен
Отеллос Афиену
5'
Л. Вильяфаньес
20'
Я. Сациас
26'
E. Nardini (АГ)
36'
Л. Двали
47'
В. Эдуарду
90'
Жефте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АПОЭЛ - Отеллос Афиену
ГОЛ! 6:0!
Жефте
90'
73'
Замена
L. Brambilla
️️️️
Р. Пич
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Р. Петрович
72'
61'
Замена
M. Šuto
️️️️
М. Дуриш
ГОЛ! 5:0!
В. Эдуарду
47'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
И. Чебаке
46'
Замена
К. Сарфо
️️️️
Л. Вильяфаньес
46'
46'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
K. Kyriakou
46'
Замена
L. Ramos
️️️️
C. Hadjipaschalis
46'
Замена
C. Kastanas
️️️️
A. Kopas
42'
Желтая карточка
М. Дуриш
ГОЛ! 4:0!
Л. Двали
36'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
E. Nardini
26'
22'
Желтая карточка
E. Nardini
ГОЛ! 2:0!
Я. Сациас
20'
Желтая карточка
М. Сушич
14'
ГОЛ! 1:0!
Л. Вильяфаньес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
3
Лаша Двали
ЦЗ
6
Жефте
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
18
Яннис Сациас
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
33
Adam Kopas
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
7
Tomane
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
4-1-2-1-2
27
Белец
3
Двали
6
Жефте
16
Сушич
29
Чебаке
3
Петрович
19
Вильяфаньес
18
Сациас
10
Маркиньос
22
Донис
9
Квилитая
1-2-5
43
3
Янсен
18
8
33
82
57
Дуриш
22
Стамулис
7
Пич
3
Петрович
35
Поликарпу
35
Поликарпу
3
Петрович
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
44
Сарфо
19
Вильяфаньес
29
Чебаке
9
Эдуарду
9
Эдуарду
29
Чебаке
33
15
15
33
57
Дуриш
9
9
57
Дуриш
14
14
Остались в запасе
АПОЭЛ
Отеллос Афиену
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
7
Tomane
ЦФ
Остались в запасе
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча АПОЭЛ - Отеллос Афиену
1
2
Всего ударов по воротам
19
7
Удары в створ
9
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
3
Нарушения
10
14
Сейвы
1
4
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
1
Матчи команд
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Andreas Tehrany, Cyprus
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Новости команд
Все
АПОЭЛ
Отеллос Афиену
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Вагнер Лав мог не перейти в ЦСКА – Гинер хотел форварда, провалившегося в «Спартаке»
2025.05.17 09:44
1
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
2025.02.13 19:35
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
2025.01.03 11:40
1
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
2024.12.20 15:37
1
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
2024.12.19 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+