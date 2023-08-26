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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Анортосис
Отеллос Афиену - Анортосис: обзор матча 26 августа 2023
Отеллос Афиену
26.08.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 2 тур
0 : 2
Завершен
Анортосис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Отеллос Афиену - Анортосис
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
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2025.10.27 20:52
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2024.09.28 16:57
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Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
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Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
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