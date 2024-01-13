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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Кармиотисса
Отеллос Афиену - Кармиотисса: обзор матча 13 января 2024
Отеллос Афиену
13.01.2024, суббота, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 19 тур
0 : 3
Завершен
Кармиотисса
7'
S. Tsoukalas
25'
А. Думбия
38'
K. Rossi
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Кармиотисса
Замена
I. Sangaré
️️️️
Р. Пич
82'
Замена
L. Ioannou
️️️️
М. Дуриш
82'
74'
Замена
П. Психас
️️️️
Д. Теодору
74'
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
К. Христофору
Желтая карточка
A. Kopas
70'
68'
Желтая карточка
R. Gradinaru
Замена
C. Hadjipaschalis
️️️️
K. Kyriakou
68'
Замена
J. Corinus
️️️️
E. Nardini
68'
62'
Замена
S. Charalambous
️️️️
K. Rossi
62'
Замена
J. Suk
️️️️
A. Neofytou
Желтая карточка
М. Дуриш
51'
Желтая карточка
G. Christodoulou
48'
38'
ГОЛ! 0:3!
K. Rossi
Замена
B. Anang
️️️️
M. Šuto
33'
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Думбия
Вторая желтая
A. Slávik
23'
7'
ГОЛ! 0:1!
S. Tsoukalas
Желтая карточка
A. Slávik
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
28
Angelis Angeli
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
10
A. Katsantonis
ЦФ
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Кармиотисса
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
6
S. Ben Sallam
ЦП
13
Konstantinos Michail
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
21
Петрос Психас
ПВ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
1-2-5
1
3
Янсен
6
8
9
33
23
7
Пич
57
Дуриш
4-2-2-1
31
28
29
26
Христофору
24
5
8
11
Теодору
7
Думбия
10
18
18
8
6
6
8
7
Пич
12
12
7
Пич
57
Дуриш
22
22
57
Дуриш
9
82
82
9
26
Христофору
6
6
26
Христофору
18
18
11
Теодору
21
Психас
21
Психас
11
Теодору
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Кармиотисса
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
69
Andreas Mallouri
ВР
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
18
Andreas Violaris
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
13
Konstantinos Michail
ЦП
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Статистика матча Отеллос Афиену - Кармиотисса
4
1
1
Всего ударов по воротам
8
15
Удары в створ
2
7
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
4
Офсайды
1
3
Сейвы
4
1
Удары мимо ворот
6
6
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Информация о матче
Главный судья:
Ioannis Christodoulou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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