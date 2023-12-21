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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - Этникос
Отеллос Афиену - Этникос: обзор матча 21 декабря 2023
Отеллос Афиену
21.12.2023, четверг, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 16 тур
2 : 1
Завершен
Этникос
45+4'
C. Kastanas
85'
M. Šuto
21'
M. De Iriondo
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - Этникос
88'
Замена
П. Артиматас
️️️️
П. Иоанну
ГОЛ! 2:1!
M. Šuto
85'
Замена
G. Christodoulou
️️️️
C. Kastanas
79'
67'
Замена
N. Aksentijević
️️️️
Д. Дразич
Замена
M. Šuto
️️️️
L. Ramos
66'
48'
Замена
G. Angelopoulos
️️️️
М. Илия
ГОЛ! 1:1!
C. Kastanas
45'
+4
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
K. Kyriakou
36'
26'
Замена
С. Спировски
️️️️
M. Pechlivanis
21'
ГОЛ! 0:1!
M. De Iriondo
17'
Желтая карточка
П. Иоанну
14'
Желтая карточка
S. Kallenos
13'
Красная карточка
Э. Ломотей
Желтая карточка
К. Стамулис
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
71
Деян Дразич
ЦФ
20
P. Lipski
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Этникос
33
Andreas Stavrinou
ВР
4
Панайотис Артиматас
ЦЗ
93
Nikola Aksentijević
ЦП
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
2-2-2
1
15
3
Янсен
12
8
82
22
Стамулис
3-1-1-5
1
Маркович
2
Иоанну
16
4
Ристевски
12
Ломотей
23
71
Дразич
70
Илия
30
23
20
15
6
6
15
9
9
16
16
2
Иоанну
4
Артиматас
4
Артиматас
2
Иоанну
71
Дразич
93
93
71
Дразич
23
6
Спировски
6
Спировски
23
Остались в запасе
Отеллос Афиену
Этникос
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
33
Andreas Stavrinou
ВР
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Остались в запасе
43
Mateusz Taudul
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
33
Andreas Stavrinou
ВР
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
23
José Gomes
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Статистика матча Отеллос Афиену - Этникос
1
1
2
Всего ударов по воротам
22
13
Удары в створ
6
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
8
2
Нарушения
14
11
Сейвы
4
2
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
6
3
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Marios Christoforou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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