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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - АЕЛ
Отеллос Афиену - АЕЛ: онлайн-трансляция 28 января 2024
Отеллос Афиену
28.01.2024, воскресенье, 18:00
Кипр. Первый Дивизион, 21 тур
0 : 3
Тех. поражение
АЕЛ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
7
Роберт Пич
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
АЕЛ
99
Яннис Анестис
ВР
2
Christoforos Frantzis
ЦЗ
66
Djalma da Silva
ЦЗ
3
Luiyi de Lucas
ЦЗ
25
Джонатан Морси
ЛВ
15
George Marsh
ЦП
5
Петар Филипович
ЦП
10
Хавьер Мендоса
АП
33
Антреас Макрис
ЦФ
9
Георги Минчев
ЦФ
34
Слободан Медоевич
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
АЕЛ
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
71
G. Gerolemou
ЦП
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
2-2-4
43
15
3
Янсен
6
8
7
Пич
82
9
22
Стамулис
3-2-2-3
99
Анестис
2
66
3
15
5
Филипович
10
Мендоса
25
Морси
34
Медоевич
9
Минчев
33
Макрис
Остались в запасе
Отеллос Афиену
АЕЛ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
71
G. Gerolemou
ЦП
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Остались в запасе
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
70
Themistoklis Themistokleous
ЦФ
71
G. Gerolemou
ЦП
22
Kypros Neofytou
ЦЗ
25
Рави Цука
ПЗ
11
Evangelos Andreou
ЦП
22
Evdoras Sylvestros
ЦП
20
Ахмад Мендес Морейра
ЛВ
34
Michalis Kolias
ЦФ
9
Saido Berahino
ЦФ
77
Fabrice Kah
ЦФ
55
Славолюб Срнич
ЦФ
16
Miguel Oliveira
ЦФ
Главный тренер
Мариос Николау
Статистика матча Отеллос Афиену - АЕЛ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
АЕК
- : -
01.12.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЛ
1 : 1
27.11.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Chatzigeorgiou, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
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