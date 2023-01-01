Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Отеллос Афиену - турнирная таблица

Ларнака
Стадион:
Гипедо Отеллос Афиену
Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
АПОЭЛ
2
АЕК
3
Аполлон
4
Арис
5
Омония
6
Пафос
7
Анортосис
8
Неа Саламис Фамагуста
9
АЕЛ
10
Этникос
11
Кармиотисса
12
Отеллос Афиену
13
Докса Катокопиас
14
АЕЗ Закакиу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
6
5
61
21
40
69
32
18
9
5
53
30
23
63
35
17
10
8
59
32
27
61
32
19
4
9
59
29
30
61
32
17
9
6
57
34
23
60
32
16
8
8
56
29
27
56
32
15
7
10
43
36
7
52
35
14
8
13
50
53
-3
50
35
12
7
16
53
64
-11
43
35
9
10
16
61
75
-14
37
35
8
8
19
51
72
-21
32
35
7
7
21
40
71
-31
28
35
7
4
24
29
72
-43
25
35
2
11
22
37
91
-54
17
Группа A
1
АЕК
2
Омония
3
Пафос
4
АПОЭЛ
5
Арис
6
Анортосис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
4
1
3
10
4
3
0
1
5
3
2
9
4
2
0
2
4
4
0
6
4
1
1
2
2
3
-1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
0
1
3
3
6
-3
1
Группа B
1
Этникос
2
Докса Катокопиас
3
АЕЛ
4
Кармиотисса
5
Аполлон
6
Отеллос Афиену
7
Неа Саламис Фамагуста
8
АЕЗ Закакиу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
4
5
13
5
3
1
1
5
5
0
10
5
2
3
0
6
4
2
9
5
2
2
1
7
4
3
8
5
1
2
2
5
5
0
5
5
1
2
2
8
6
2
5
5
0
2
3
2
7
-5
2
5
0
1
4
2
9
-7
1
Команда
1
АПОЭЛ
2
Омония
3
Арис
4
АЕК
5
Пафос
6
АЕЛ
7
Этникос
8
Аполлон
9
Анортосис
10
Неа Саламис Фамагуста
11
Кармиотисса
12
Отеллос Афиену
13
Докса Катокопиас
14
АЕЗ Закакиу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
3
1
37
9
28
39
16
11
4
1
37
14
23
37
16
11
3
2
28
8
20
36
17
11
3
3
35
19
16
36
16
9
4
3
30
12
18
31
17
7
5
5
31
33
-2
26
17
7
4
6
34
31
3
25
17
6
5
6
20
15
5
23
15
6
5
4
19
19
0
23
17
6
3
8
18
26
-8
21
18
4
6
8
31
38
-7
18
18
5
2
11
17
29
-12
17
18
4
2
12
16
32
-16
14
18
1
5
12
18
53
-35
8
Группа 1
1
АПОЭЛ
2
Арис
3
Омония
4
Пафос
5
АЕК
6
Анортосис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
Этникос
2
АЕЛ
3
Аполлон
4
Докса Катокопиас
5
Кармиотисса
6
Неа Саламис Фамагуста
7
Отеллос Афиену
8
АЕЗ Закакиу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
4
3
1
4
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
2
0
0
0
0
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
Команда
1
Аполлон
2
АПОЭЛ
3
Анортосис
4
Неа Саламис Фамагуста
5
АЕК
6
Пафос
7
Арис
8
Омония
9
АЕЛ
10
Кармиотисса
11
Этникос
12
Отеллос Афиену
13
Докса Катокопиас
14
АЕЗ Закакиу
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
5
2
39
17
22
38
16
9
3
4
24
12
12
30
17
9
2
6
24
17
7
29
18
8
5
5
32
27
5
29
15
7
6
2
18
11
7
27
16
7
4
5
26
17
9
25
16
8
1
7
31
21
10
25
16
6
5
5
20
20
0
23
18
5
2
11
22
31
-9
17
17
4
2
11
20
34
-14
14
18
2
6
10
27
44
-17
12
17
2
5
10
23
42
-19
11
17
3
2
12
13
40
-27
11
17
1
6
10
19
38
-19
9
Группа 1
1
АЕК
2
Омония
3
Пафос
4
АПОЭЛ
5
Арис
6
Анортосис
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 2
1
Докса Катокопиас
2
Кармиотисса
3
Отеллос Афиену
4
Этникос
5
АЕЛ
6
Аполлон
7
АЕЗ Закакиу
8
Неа Саламис Фамагуста
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
2
0
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
3
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Итоговый состав сборной России, увольнение Тедеско, новый клуб Гусева и другие новости
02:00
Моуринью прокомментировал вымученную победу «Реала» над «Эльче»
01:29
Клопп выбрал нового основного вратаря сборной Германии
01:14
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
1
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
ВидеоРадимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
2
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+