Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
5
6
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
32
21
6
5
61
21
40
69
32
18
9
5
53
30
23
63
35
17
10
8
59
32
27
61
32
19
4
9
59
29
30
61
32
17
9
6
57
34
23
60
32
16
8
8
56
29
27
56
32
15
7
10
43
36
7
52
35
14
8
13
50
53
-3
50
35
12
7
16
53
64
-11
43
35
9
10
16
61
75
-14
37
35
8
8
19
51
72
-21
32
35
7
7
21
40
71
-31
28
35
7
4
24
29
72
-43
25
35
2
11
22
37
91
-54
17
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
3
1
0
4
1
3
10
4
3
0
1
5
3
2
9
4
2
0
2
4
4
0
6
4
1
1
2
2
3
-1
4
4
1
1
2
4
5
-1
4
4
0
1
3
3
6
-3
1
Группа B
1
3
5
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
5
4
1
0
9
4
5
13
5
3
1
1
5
5
0
10
5
2
3
0
6
4
2
9
5
2
2
1
7
4
3
8
5
1
2
2
5
5
0
5
5
1
2
2
8
6
2
5
5
0
2
3
2
7
-5
2
5
0
1
4
2
9
-7
1
Команда
3
4
5
6
7
8
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
16
12
3
1
37
9
28
39
16
11
4
1
37
14
23
37
16
11
3
2
28
8
20
36
17
11
3
3
35
19
16
36
16
9
4
3
30
12
18
31
17
7
5
5
31
33
-2
26
17
7
4
6
34
31
3
25
17
6
5
6
20
15
5
23
15
6
5
4
19
19
0
23
17
6
3
8
18
26
-8
21
18
4
6
8
31
38
-7
18
18
5
2
11
17
29
-12
17
18
4
2
12
16
32
-16
14
18
1
5
12
18
53
-35
8
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
0
1
1
1
0
3
2
1
0
1
3
3
0
3
2
1
0
1
2
2
0
3
2
1
0
1
1
1
0
3
1
0
1
0
1
1
0
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
Группа 2
1
2
3
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
2
4
9
3
2
1
0
4
2
2
7
3
1
1
1
4
3
1
4
2
1
0
1
3
5
-2
3
2
0
2
0
0
0
0
2
3
0
2
1
2
3
-1
2
2
0
1
1
2
3
-1
1
2
0
0
2
0
5
-5
0
Команда
1
2
5
6
7
8
9
10
11
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
18
11
5
2
39
17
22
38
16
9
3
4
24
12
12
30
17
9
2
6
24
17
7
29
18
8
5
5
32
27
5
29
15
7
6
2
18
11
7
27
16
7
4
5
26
17
9
25
16
8
1
7
31
21
10
25
16
6
5
5
20
20
0
23
18
5
2
11
22
31
-9
17
17
4
2
11
20
34
-14
14
18
2
6
10
27
44
-17
12
17
2
5
10
23
42
-19
11
17
3
2
12
13
40
-27
11
17
1
6
10
19
38
-19
9
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
3
0
3
9
2
2
0
0
3
1
2
6
2
1
0
1
3
3
0
3
2
0
1
1
1
2
-1
1
2
0
1
1
1
2
-1
1
1
0
0
1
1
2
-1
0
Группа 2
4
5
6
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
2
1
0
2
0
2
7
3
2
0
1
7
4
3
6
3
1
1
1
6
3
3
4
2
1
1
0
3
2
1
4
2
0
2
0
2
2
0
2
2
0
1
1
1
2
-1
1
3
0
1
2
2
4
-2
1
2
0
0
2
0
4
-4
0
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире