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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Докса Катокопиас - Отеллос Афиену
Докса Катокопиас - Отеллос Афиену: обзор матча 04 ноября 2023
Докса Катокопиас
04.11.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
0 : 2
Завершен
Отеллос Афиену
68'
C. Popescu
90+3'
L. Brambilla
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Докса Катокопиас - Отеллос Афиену
90'
+3
ГОЛ! 0:2!
L. Brambilla
84'
Замена
L. Brambilla
️️️️
H. Oueslati
Замена
В. Кириаку
️️️️
Д. Велкоски
78'
76'
Желтая карточка
E. Nardini
68'
ГОЛ! 0:1!
C. Popescu
65'
Замена
C. Popescu
️️️️
G. Katsiatis
Замена
G. Vlijter
️️️️
N. Trujić
60'
58'
Замена
C. Kastanas
️️️️
B. Anang
45'
+5
Желтая карточка
H. Oueslati
44'
Желтая карточка
L. Ramos
Желтая карточка
A. Nabi
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Докса Катокопиас
1
Дамьян Шишковски
ВР
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
28
Marios Stylianou
ЦЗ
21
Bryan Alceus
ЦП
97
Brice Dja DjÃ©djÃ©
ЦП
27
Гессума Фофана
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
9
Berat Sadik
ЦФ
88
Эрнест Асанте
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
Докса Катокопиас
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
15
Алекса Пурич
ЦЗ
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
32
Вангелис Кириаку
ПЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
22
Adnan Secerovic
ЦП
39
Gleofilo Vlijter
ЦФ
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
3-3-4
1
Шишковски
23
Антониадес
35
Велкоски
28
21
97
27
Фофана
10
88
Асанте
9
7
2-1-4
43
3
Янсен
5
8
22
Стамулис
82
14
9
35
Велкоски
32
Кириаку
32
Кириаку
35
Велкоски
7
39
39
7
82
15
15
82
Остались в запасе
Докса Катокопиас
Отеллос Афиену
15
Алекса Пурич
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
15
Алекса Пурич
ЦЗ
25
Хараламбос Кириаку
ОП
61
Alexandros Antoniou
ВР
98
Panagiotis Kyriakou
ВР
2
Aleksandar Pantić
ЦЗ
26
Musa Muhammed
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
14
Nicolai Skoglund
ЦФ
30
Ernest Antwi
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Главный тренер
Костас Саккас
Статистика матча Докса Катокопиас - Отеллос Афиену
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Докса Катокопиас
6 : 3
10.05.2024
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Докса Катокопиас
2 : 2
29.04.2024
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Докса Катокопиас
1 : 0
19.04.2024
Неа Саламис Фамагуста
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Konstantinos Photiou, Cyprus
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