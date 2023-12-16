Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Анортосис - Отеллос Афиену
Анортосис - Отеллос Афиену: обзор матча 16 декабря 2023
Анортосис
16.12.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 15 тур
2 : 1
Завершен
Отеллос Афиену
55'
C. Banza
61'
S. Castel
35'
H. Oueslati
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Анортосис - Отеллос Афиену
Замена
Кико
️️️️
М. Антониу
90'
+5
Желтая карточка
С. Техера
90'
+1
88'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
K. Kyriakou
Желтая карточка
C. Musonda Jr
87'
Замена
C. Musonda Jr
️️️️
Э. Феррейра
86'
84'
Желтая карточка
C. Kastanas
83'
Желтая карточка
L. Brambilla
80'
Замена
L. Brambilla
️️️️
G. Christodoulou
69'
Замена
M. Šuto
️️️️
I. Sangaré
ГОЛ! 2:1!
S. Castel
61'
59'
Желтая карточка
L. Ramos
ГОЛ! 1:1!
C. Banza
55'
Желтая карточка
А. Хрисостому
48'
47'
Желтая карточка
M. Taudul
Замена
А. Хрисостому
️️️️
O. Thioune
46'
Замена
C. Banza
️️️️
М. Уорис
46'
45'
+3
Желтая карточка
H. Oueslati
35'
ГОЛ! 0:1!
H. Oueslati
Красная карточка
И. Арболеда
29'
15'
Желтая карточка
I. Sangaré
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анортосис
1
Иван Арболеда
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
5
Nabil Marmouk
ЦЗ
7
Андерсон Коррейя
ЦЗ
8
Серхио Техера
ЦП
22
Минас Антониу
ПП
7
Элдер Феррейра
ЦФ
12
Ousseynou Thioune
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
90
Секу Гассама
ЦФ
9
S. Castel
ЦФ
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Анортосис
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
5
Кико
ЦЗ
17
D. Paroutis
ЦП
18
Stephanos Charalambous
ЦП
77
Charly Musonda Jr
ЦП
88
Андреас Хрисостому
ЦП
81
Chico Banza
ЦФ
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Отеллос Афиену
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
9
Marijan Šuto
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
3-2-5
1
Арболеда
4
Каргас
5
7
Коррейя
8
Техера
22
Антониу
12
9
90
Гассама
20
Уорис
7
Феррейра
2-2-2
43
15
3
Янсен
6
12
16
22
Стамулис
20
Уорис
81
81
20
Уорис
22
Антониу
5
Кико
5
Кико
22
Антониу
7
Феррейра
77
77
7
Феррейра
12
88
Хрисостому
88
Хрисостому
12
12
9
9
12
14
14
Остались в запасе
Анортосис
Отеллос Афиену
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
17
D. Paroutis
ЦП
93
Неофитос Михаил
ВР
99
Андреас Керавнос
ВР
18
Stephanos Charalambous
ЦП
50
Dimitrianos Tzouliou
ЦФ
Остались в запасе
69
Andreas Mallouri
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Статистика матча Анортосис - Отеллос Афиену
3
1
6
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
3
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
4
0
Нарушения
5
8
Сейвы
2
3
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
1
Матчи команд
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Красава ЕНИ
1 : 2
23.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Арис
2 : 1
01.11.2026
Анортосис
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Анортосис
2 : 0
24.10.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония 29-го мая
1 : 0
18.10.2026
Анортосис
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Chrysovalantis Theouli, Cyprus
Стадион:
Antonis Papadopoulos, Larnaca
Новости команд
Все
Анортосис
Отеллос Афиену
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Клуб Черышева и Савина сохранил место в элите чемпионата Кипра
11 мая
1
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
Крыховяк нашел новый клуб в Европе
2024.09.28 16:57
1
Кокорин – вне заявки «Ариса» на ближайший матч
2023.03.07 13:47
1
Кокорин находится в шаге от перехода в «Арис» («СЭ»)
2022.08.30 22:33
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+