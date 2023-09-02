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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Этникос - Отеллос Афиену
Этникос - Отеллос Афиену: обзор матча 02 сентября 2023
Этникос
02.09.2023, суббота, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 3 тур
1 : 1
Завершен
Отеллос Афиену
1'
М. Илия
63'
M. N'Diaye
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Этникос - Отеллос Афиену
Желтая карточка
K. Ilia
90'
+6
Желтая карточка
М. Илия
90'
+6
88'
Желтая карточка
L. Ramos
78'
Замена
S. Limbombe
️️️️
L. Brambilla
Желтая карточка
M. Peratikos
71'
71'
Желтая карточка
I. Sangaré
Замена
K. Ilia
️️️️
M. De Iriondo
71'
Замена
V. Bradonjić
️️️️
E. Cabrera
65'
Замена
Д. Христофи
️️️️
M. Pechlivanis
65'
63'
ГОЛ! 1:1!
M. N'Diaye
61'
Замена
I. Sangaré
️️️️
М. Дуриш
46'
Замена
К. Стамулис
️️️️
K. Kyriakou
46'
Замена
L. Ramos
️️️️
E. Nardini
40'
Желтая карточка
L. Brambilla
26'
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
H. Oueslati
25'
Красная карточка
B. Anang
22'
Желтая карточка
B. Anang
ГОЛ! 1:0!
М. Илия
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Этникос
1
Душан Маркович
ВР
6
Marios Peratikos
ЦЗ
12
Эммануэль Ломотей
ОП
93
Nikola Aksentijević
ЦП
20
Sotiris Fiakas
ЦП
23
Manuel De Iriondo
ЦП
20
P. Lipski
ЦФ
70
Мариос Илия
ЦФ
71
Деян Дразич
ЦФ
23
Marios Pechlivanis
ЦФ
30
Enzo Cabrera
ЦФ
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
82
B. Anang
ЦФ
57
Михал Дуриш
ЦФ
Этникос
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
25
Konstantinos Ilia
ЦФ
20
Vladimir Bradonjić
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
77
Деметрис Христофи
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
1-1-3-5
1
Маркович
6
12
Ломотей
93
20
23
70
Илия
30
23
71
Дразич
20
2-2-2
43
5
3
Янсен
6
8
57
Дуриш
82
23
25
25
23
30
20
20
30
23
77
Христофи
77
Христофи
23
57
Дуриш
12
12
57
Дуриш
22
Стамулис
22
Стамулис
16
16
11
11
Остались в запасе
Этникос
Отеллос Афиену
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Остались в запасе
1
Мартин Богатинов
ВР
2
Петрос Иоанну
ЦЗ
16
Lucas Bijker
ЦЗ
4
Кирче Ристевски
ЦЗ
6
Стефан Спировски
ЦП
12
Thomas Nikolaou
ЦФ
20
Stylianos Kallenos
ЦФ
Остались в запасе
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
33
Константинос Венизелу
ЦЗ
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
Статистика матча Этникос - Отеллос Афиену
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 33 тур
Этникос
1 : 2
15.05.2026
Омония Арадипу
Кипр. Первый Дивизион, 32 тур
Эносис Неон Паралимни
1 : 3
09.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 31 тур
Акритас Хлоракас
1 : 0
01.05.2026
Этникос
Кипр. Первый Дивизион, 30 тур
Этникос
2 : 1
26.04.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 29 тур
Красава ЕНИ
3 : 1
19.04.2026
Этникос
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
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