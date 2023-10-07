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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Отеллос Афиену - АПОЭЛ
Отеллос Афиену - АПОЭЛ: обзор матча 07 октября 2023
Отеллос Афиену
07.10.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
0 : 1
Завершен
АПОЭЛ
52'
Д. Ндонгала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Отеллос Афиену - АПОЭЛ
Желтая карточка
E. Nardini
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Маркиньос
Замена
C. Popescu
️️️️
L. Brambilla
81'
Замена
B. Anang
️️️️
К. Стамулис
81'
79'
Желтая карточка
М. Сушич
78'
Замена
P. Kattirtzis
️️️️
Л. Вильяфаньес
78'
Замена
П. Поликарпу
️️️️
Д. Ндонгала
69'
Замена
️️️️
К. Сарфо
Замена
H. Oueslati
️️️️
L. Ramos
59'
52'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ндонгала
46'
Замена
Г. Костадинов
️️️️
Л. Двали
Замена
J. L. Garcia Perez
️️️️
S. Limbombe
46'
43'
Желтая карточка
Д. Ндонгала
31'
Замена
Г. Эфрем
️️️️
И. Чебаке
Замена
E. Nardini
️️️️
G. Christodoulou
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
6
G. Christodoulou
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
АПОЭЛ
27
Вид Белец
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
3
Радосав Петрович
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
44
Кингсли Сарфо
ЦП
8
Далсью
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Маринос Узунидис
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
8
Eduardo Nardini
ЦП
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
АПОЭЛ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
35
Парис Поликарпу
ОП
23
Panagiotis Kattirtzis
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
2-3-2
43
5
3
Янсен
18
6
12
11
22
Стамулис
4-1-3-1-1
27
Белец
29
Чебаке
15
Креспо
3
Двали
16
Сушич
3
Петрович
19
Вильяфаньес
44
Сарфо
8
Далсью
10
Маркиньос
77
Ндонгала
6
8
8
6
11
16
16
11
22
Стамулис
82
82
22
Стамулис
77
Ндонгала
35
Поликарпу
35
Поликарпу
77
Ндонгала
19
Вильяфаньес
23
23
19
Вильяфаньес
29
Чебаке
7
Эфрем
7
Эфрем
29
Чебаке
3
Двали
70
Костадинов
70
Костадинов
3
Двали
Остались в запасе
Отеллос Афиену
АПОЭЛ
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Остались в запасе
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
25
Андреас Христодулу
ВР
78
Stefanos Kittos
ВР
47
Andreas Karamanolis
ЦЗ
10
Giannis Fetfatzidis
ЦП
6
Stylianos Vrontis
ЦП
Главный тренер
Маринос Узунидис
Статистика матча Отеллос Афиену - АПОЭЛ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АПОЭЛ
- : -
28.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
1 : 1
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
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