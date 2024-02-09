Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
АЕЗ Закакиу - Отеллос Афиену
АЕЗ Закакиу - Отеллос Афиену: обзор матча 09 февраля 2024
АЕЗ Закакиу
09.02.2024, пятница, 20:00
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
3 : 3
Завершен
Отеллос Афиену
39'
К. Янсен (АГ)
84'
Н. Дигини
21'
М. Дуриш
60'
М. Дуриш (П)
71'
I. Sangaré
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЕЗ Закакиу - Отеллос Афиену
Желтая карточка
Э. Сабо
90'
+3
90'
Замена
M. Šuto
️️️️
E. Nardini
Замена
M. Sifneos
️️️️
A. David Reynolds
86'
86'
Замена
J. Corinus
️️️️
C. Kastanas
ГОЛ! 2:3!
Н. Дигини
84'
78'
Замена
A. Slávik
️️️️
Р. Пич
78'
Замена
C. Hadjipaschalis
️️️️
L. Brambilla
71'
ГОЛ! 1:3!
I. Sangaré
Замена
A. Christou
️️️️
I. Chatzivasilis
69'
61'
Желтая карточка
М. Дуриш
Желтая карточка
Y. Becker
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Дуриш
46'
Замена
I. Sangaré
️️️️
L. Ramos
45'
+4
Желтая карточка
G. Christodoulou
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Янсен
39'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Дуриш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЗ Закакиу
99
Yigal Becker
ВР
27
John Ruíz
ЦЗ
33
Evagoras Antoniou
ЦЗ
4
Ismael Yandal
ЦЗ
2
Valentinos Pastellis
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Alastair David Reynolds
ЦП
17
Yair Castro
ЦФ
30
Николя Дигини
ЦФ
26
Ioannis Chatzivasilis
ЦФ
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
3
Квинт Янсен
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
57
Михал Дуриш
ЦФ
22
Константинос Стамулис
ЦФ
82
B. Anang
ЦФ
7
Роберт Пич
ЦФ
АЕЗ Закакиу
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
33
Andreas Christou
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
29
Mark Sifneos
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
23
Adrián Slávik
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
9
Marijan Šuto
ЦФ
4-3-3
99
27
4
2
33
30
52
Сабо
10
26
30
Дигини
17
2-2-4
43
3
Янсен
15
6
8
7
Пич
82
22
Стамулис
57
Дуриш
26
33
33
26
10
29
29
10
18
18
15
6
6
15
12
12
7
Пич
23
23
7
Пич
8
9
9
8
Остались в запасе
АЕЗ Закакиу
Отеллос Афиену
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Остались в запасе
1
Bojan Milosavljević
ВР
28
Neofytos Stylianou
ВР
5
Kyriakos Antoniou
ЦЗ
14
Alkiviadis Christofi
ЦЗ
24
Antonis Eleftheriou
ЦЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ЦП
14
Rasheed Yusuf
ЦФ
18
Valdy Matongo
ЦФ
77
Clé
ЦФ
90
Theodoros Iosifidis
ЦФ
Остались в запасе
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
1
Dimitris Tziakouris
ВР
44
Antonis Marios Mitsis
ЦФ
33
Adam Kopas
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
Статистика матча АЕЗ Закакиу - Отеллос Афиену
2
2
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
6
Сейвы
1
4
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
1
2
Матчи команд
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Неа Саламис Фамагуста
1 : 1
12.05.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
08.05.2024
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
АЕЗ Закакиу
2 : 3
23.04.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
АЕЗ Закакиу
1 : 5
20.04.2024
Кармиотисса
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
Этникос
Информация о матче
Главный судья:
Panagiotis Chatzigeorgiou, Cyprus
Стадион:
Стелиос Кирьякидис
Новости команд
Все
АЕЗ Закакиу
Отеллос Афиену
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+