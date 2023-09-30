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Расписание матчей
Кипр. Первый дивизион
Кармиотисса - Отеллос Афиену
Кармиотисса - Отеллос Афиену: обзор матча 30 сентября 2023
Кармиотисса
30.09.2023, суббота, 19:00
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
0 : 0
Завершен
Отеллос Афиену
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кармиотисса - Отеллос Афиену
Замена
S. Panteli
️️️️
B. Kovačević
86'
83'
Замена
G. Katsiatis
️️️️
L. Brambilla
80'
Замена
B. Anang
️️️️
G. Christodoulou
79'
Желтая карточка
M. N'Diaye
Замена
S. Ben Sallam
️️️️
K. Rossi
75'
Замена
A. Katsantonis
️️️️
S. Tsoukalas
75'
Замена
J. Suk
️️️️
Д. Теодору
63'
56'
Замена
H. Oueslati
️️️️
J. L. Garcia Perez
56'
Замена
L. Ramos
️️️️
E. Nardini
Желтая карточка
S. Tsoukalas
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кармиотисса
99
Яннис Анестис
ВР
26
Кипрос Христофору
ЦЗ
25
Bojan Kovačević
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
29
Dion Malone
ЦЗ
7
Абубакар Думбия
ЛВ
5
S. Tsoukalas
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
11
Димитриос Теодору
ПВ
20
Карим Лукили
ЦФ
Отеллос Афиену
43
Mateusz Taudul
ВР
6
Jérémy Corinus
ЦЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
6
G. Christodoulou
ЦП
18
C. Hadjipaschalis
ЦП
8
Eduardo Nardini
ЦП
12
Ibrahim Sangaré
ЦП
22
Константинос Стамулис
ЦФ
16
J. L. Garcia Perez
ЦФ
Кармиотисса
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
24
R. Gradinaru
ЦЗ
6
S. Ben Sallam
ЦП
8
Andreas Neofytou
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
15
Stelios Panteli
ЦФ
Отеллос Афиену
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
82
B. Anang
ЦФ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
14
Georgios Katsiatis
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
4-2-2-1
99
Анестис
26
Христофору
25
Ньюпорт
29
25
5
10
7
Думбия
11
Теодору
20
Лукили
2-4-2
43
6
3
Янсен
18
8
12
6
16
22
Стамулис
5
10
10
5
6
6
25
15
15
25
6
82
82
6
14
14
Остались в запасе
Кармиотисса
Отеллос Афиену
24
R. Gradinaru
ЦЗ
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
8
Andreas Neofytou
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Остались в запасе
24
R. Gradinaru
ЦЗ
31
Daniel Antosch
ВР
1
Alexander Matija Špoljarić
ВР
8
Andreas Neofytou
ЦП
3
Dimitris Avraam
ЦФ
75
Nikolas Mattheou
ЦФ
Остались в запасе
1
Dimitris Tziakouris
ВР
1
Panagiotis Panagiotou
ВР
5
Antxon Jaso Zunzarren
ЦЗ
15
Constantinos Kastanas
ЦЗ
11
Stallone Limbombe
ЦФ
22
Lampros Ioannou
ЦФ
Статистика матча Кармиотисса - Отеллос Афиену
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Анортосис
- : -
28.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
1 : 2
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Кармиотисса
1 : 0
30.10.2026
Олимпиакос Никосия
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Красава ЕНИ
2 : 1
17.10.2026
Кармиотисса
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 14 тур
Аполлон
4 : 1
12.05.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 13 тур
Отеллос Афиену
3 : 0
07.05.2024
Докса Катокопиас
Кипр. Первый Дивизион, 12 тур
Отеллос Афиену
3 : 1
29.04.2024
АЕЗ Закакиу
Кипр. Первый Дивизион, 11 тур
Кармиотисса
6 : 6
24.04.2024
Отеллос Афиену
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Отеллос Афиену
2 : 1
19.04.2024
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